逢甲夜市店面王　月燒52.5萬8個月原因曝光

▲逢甲路上的角間自出租後並未有大動作，近期才圍起鷹架。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於逢甲路、福星路過去被視為學生最喜愛的體育用品店，2024年5月以月租52萬5000元出租並且記載在實登中，但經過8個月卻一直未見店家開幕，到了前幾個月才圍起鷹架，據傳該三角窗店面疑因台灣「騎樓文化」影響，工程期不斷拖延。

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實際走訪現場，逢甲路上的角間，近期圍起鷹架，在過去該店面以月租52萬5000元榮登2024年逢甲店面租金王，但自去年5月實登揭露過後，該店面一直未有進展，甚至一度市場傳出已經退租，但據知情人士透露，大手筆承租該店的產業為日本二手名品店。

▲逢甲店面王2024年5月以月租52萬5000元出租，經過8個月卻一直未見店家開幕，（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，該店面過去為體育用品店租賃，但實際上周邊存在台灣傳統的騎樓、增建文化，過去有切割分租的習慣，而此次大手筆租賃的業者來自日本，對於法規、公安要求相當嚴謹，因此在改建過程中不斷修改，為主要延遲的原因。

商仲業者長拓不動產洪雅雯則是表示：「這樣的狀況（騎樓文化）對於嚴謹的業者來說確實是一個租賃上的考量，不過大多數商業不動產租賃仍是看中地點、人流、動線等基本面，若出現相當滿意的點位，大多數商家會與房東商討部分『免租期、優惠期』來因應裝潢期的租金。」

▲▼ 逢甲店面汰換速度相當快，彈珠台業者進軍9個月後撤租立刻吸引3C手機業者搶進 。（圖／記者陳筱惠攝）

據實登揭露，該角間總面積146.62坪、租金52.5萬元含稅，單坪租金單價3580元，成為區域高標價碼，而租期到2029年，為期5年。

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「5年租約在逢甲過去很常見，但近期其實都以短約租賃，以逢甲大門口前過去是化妝品店，去年也以43萬元租金出租給彈珠台業者，9個月後就換成3C業者，同樣也是43萬元，也能顯見這類短期租約墊高商圈租金，但也對整體商圈帶來影響。」

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