2024租金年增2.45%創28年新高　信義：近3年漲幅特明顯





▲2024租金指數年增率2.45％，年增率創下 28年新高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

1999~2021年間，每年房租指數年增率不到1%，但2022年增1.68%、2023年增2.16%、2024年則是年增2.45%，年增率創下28年新高。信義房屋專家表示，實際上租金上揚的感受遠超過該數字。

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據物價統計資料庫統計顯示，去年的房租指數年增率達2.45%，指數年增率寫下28年來新高，反映近年市場房租上漲趨勢。

從1999~2021年每年房租指數的年增率都不到1%，2022年年增1.68%、2023年年增2.16%、2024年則是年增2.45%，從2022年以來租金漲勢最為明顯。

除了租金持續上漲，住宅維修費則是連續4年年增率都超過3%，反映近年工資明顯走揚。另外，家庭管理費用年增率達2%，水電燃氣年增率也達2.92%，整體居住成本增加。

▲居住類物價指數年增率統計（單位：％）。（表／信義統計）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房東明顯感受到許多成本增加，同時間漲價過程政府的租金補貼，也幫忙負擔一些租金壓力，但也增加租客對於租金的負擔能力。

曾敬德說：「可能統計方式的關係，即使房租年增率寫下28年新高，實際上租金上揚的感受遠超過該數字，不管是買還是租用，居住的成本近年都明顯增加。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出:「2024年租金漲勢最明顯，是因為4月份電價調漲，加上銀行讓房貸與利率脫鉤，同時高漲的房價讓許多民眾以租代買，無論是成本面或是供需面，都對市場產生極大的壓力，自然也牽動房租指數爆漲。」

至於未來，曾敬德表示：「觀察這波新青安上路後，許多年輕人進場購屋，也取代部份的租屋需求，或許有機會讓租金漲勢緩和一些。」

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