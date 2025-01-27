台中北區91歲老屋「窗戶都破光」　僅賣一半產權還有千萬身價





▲屋齡已達91年、隔壁窗戶都破光的老屋出現買賣交易，榮登台中老屋王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近百年、隔壁窗戶都破光的老屋竟然還有人買？根據實價登錄資料顯示，2024年台中市屋齡最高的交易，是位於北區台灣大道一段的老透天厝，該筆交易的總價1600萬元，屋齡高達91年，為陳姓自然人向呂姓自然人購買50%產權的持分交易。

台中市2024最老屋交易出現在緊貼著中區的北區，位於台灣大道一段的老透天厝交易，有趣的是，該棟透天厝在2022年就曾以88年的高屋齡，被呂姓及姚姓自然人合資以3600萬元購入，為當年度全台中屋齡第二老的交易案，如今其中一名呂姓自然人的持分再轉售給陳姓自然人，且屋齡已達91年，再度成為話題。

該棟老透店的歷次交易，2022年以3600萬元交易時有早餐店租賃經營，當時應是附帶租約成交，但如今早餐店已歇業，推估有可能伴隨租客撤出，使原本合資購買的屋主興起獲利了結的念頭，因而將手中持份轉售他人。

▲該棟透天厝在2022年就曾以88年的高屋齡登上當年度第二老交易，2024年再度轉手持分登上第一名寶座。（圖／記者陳筱惠攝）

而該透天土地共計34.18坪，持分交易為50%，也就是土地17.09坪，拆算單價落在93.6萬，北區房仲郭先生表示：「該區為高容積商業區土地，單以土地行情來看有符合市價，但中區、北區這類高價商業地，過去受到商圈落寞因素『有價無市』，近幾年才又陸續出現零星成交。」

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該棟透天厝的門牌雖為北區，但屬於台中車站站前商圈的範圍，其中可做店面使用的透天厝因具有收租效益，加上北區、中區是台中危老重建的熱區，所以老透店不僅具有出租彈性，還能展望重建遠景，因而吸引買家布局，轉手交易也相對頻繁。」