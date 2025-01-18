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劉永昌／西藏7.1強震上千建物倒塌　台灣老屋耐震力受考驗

▲▼西藏強震增至95死　災區空拍畫面曝光。（圖／翻攝新華網）

▲西藏強震災區畫面曝光。（圖／翻攝新華網）

文／《全向科技房產中心》創辦人劉永昌

中國西藏日喀則市定日縣發生芮氏規模7.1強震，造成重大傷亡，而當地媒體分析原因與當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，導致倒塌。但近年全球板塊運動劇烈，導致許多國家或地區，都不斷面臨地震來襲的威脅，台灣老屋耐震強度是否足以應付7級地震？

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

回頭看台灣，台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，地震發生也相當頻繁與密集。去年0403花蓮大地震後，台灣更有進入「大地震時代」跡象，根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，2024年全台顯著有感地震數量高達514起，與2020~2023年平均每年顯著有感地震個數平均值137起相較，是過去平均值的近4倍。

去年光是規模5級以上的地震數量就高達136起，等於平均每個月就有超過11起5級震出現，強震發生的頻率相當高。目前台灣很多國人擔心大地震發生將成為「新常態」，內心相當憂鬱與恐慌，因此，去年以來，很多預售案場就不斷出現消費者詢問建案的耐震性，更有大量建案為了迎合市場需求，以建案耐震能力作為主打，來吸引消費者目光。

▲▼西藏強震上千房屋倒塌！災民頭破血流驚恐逃難。（圖／翻攝微博）

▲西藏強震讓上千房屋倒塌，災民頭破血流驚恐逃難。（圖／翻攝微博）

觀察市場可發現，除了傳統高價區或豪宅案會特別強調耐震力外，現在六都＋新竹縣市的一般都更危老案或新案也都有開始強化耐震來做行銷的趨勢，不是強調取得耐震標章，就是確實拉升耐震係數來提高建案耐震力。

甚至如:北市信義「陶朱隱園」、北市大安「寶舖全健築知行」、北市松山自主更新案「八德采邑」、北市內湖宏明建設麗山國小都更案、台北南港「世界明珠」、新北新店央北「江陵天喆」、台中北屯「南悅豐映」…等，都還打出耐震0.4G以上、比肩甚至超越核電廠耐震性能來作為銷售訴求。

目前市場這些耐震宅，在《591新建案》的新案活躍榜，幾乎都榜上有名，不僅瀏覽量高，很受消費者關注，成交價格更普遍高出區域行情不少，也讓建商更樂意推出耐震宅來迎合市場需求，因此預期2025年耐震宅可能會成為預售巿場「保價、順銷」的新顯學，現在新案只要還沒有蓋的，只要送審查都還可以改用耐震規劃，業者可以多用心評估。

▲▼ 全向科技房產中心創辦人、全向科技暨全向坤耐震設備董事長劉永昌 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲劉永昌認為近年全球板塊運動劇烈，台灣老屋是否足以應付7級地震值得探討。（圖／業者提供）

雖然耐震宅市場需求高，但傳統柱子加粗、水泥磅數、鋼筋增加的剛性抗震或利用「隔震」系統，想蓋出耐強震、耐0.4G地震的「耐震宅」成本相當高，如台北信義豪宅「陶朱隱園」，主打耐震0.4G，但每坪營建成本逼近70萬元，高成本成為目前建商推耐震宅的最大阻力。

對於這樣的狀況，如何利用卸震或半剛接耐震等產品，在「有限成本增加」下，大幅提高建物耐震力來吸引購屋者青睞，估計將是今年建商推耐震宅的一項課題。

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劉永昌小檔案
◎現職：全向科技房產中心創辦人、全向科技暨全向坤耐震設備董事長
◎學經歷:：交通大學海洋運輸學系、日本東京工業大學經營工學碩士、曾任日本(株)Systems Planning Co.,Ltd.第一開發部部長、研華科技日本市場顧問、台灣NTT董事長、華康科技開發副總經理，引進日本最新耐震工法，為業界知名「耐震達人」

 

關鍵字：地震安全耐震宅建商建造成本預售市場老屋

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