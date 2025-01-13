公寓房價漲幅勝大樓　新竹縣5年漲1.24倍最劇烈

▲統計5年來全台鑑估值總價，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

統計5年來全台鑑估值總價，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，其中以新竹縣公寓上漲124%最多。專家分析，公寓漲贏大樓主要有2大原因，除了基期低之外，坪數選擇固定也可能是關鍵。

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住商機構觀察聯徵中心數據，比較公寓、電梯大廈房價5年變化，其中全台公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，其中新竹縣公寓去年Q3平均鑑價估值約達912.4萬元，漲勢高達124%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，公寓有著總價基期較低、室內實際使用坪數較高等優勢，在全台房價一片高漲情況下，頗受各都會區首購、小資族群青睞。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，公寓漲幅較高主要有2大原因，首先是基期低，上漲空間本來就較高，「第二本次統計是以總價來看，大樓物件市場上交易的以中小坪數為主，越蓋越小、大家也越買越小，而公寓為早年產品，沒有越買越小的現象。」





區域 2024Q3公寓平均鑑估值(萬元) 2020Q3公寓平均鑑估值(萬元) 公寓漲幅 2024Q3電梯大廈平均鑑估值(萬元) 2020Q3電梯大廈平均鑑估值(萬元) 電梯大廈漲幅 台北市 1,848.3 1,481.1 24.8% 2,980.9 2,715.5 9.8% 新北市 1,102.5 828.4 33.1% 1,746.2 1,425.7 22.5% 桃園市 643.8 442.3 45.6% 1,323.4 959.3 38.0% 新竹縣 912.4 407.4 124.0% 1,917.0 1,118.3 71.4% 新竹市 870.3 483.2 80.1% 1,781.4 995.1 79.0% 台中市 735.1 463.5 58.6% 1,310.4 1,035.3 26.6% 台南市 757.8 402.6 88.2% 818.4 590.0 38.7% 高雄市 551.1 372.3 48.0% 1,256.5 960.5 30.8% 全台 1,056.5 835.0 26.5% 1,488.0 1,227.4 21.2%

▲全台暨七大都會區公寓與電梯大廈房價統計。（表／住商統計）

至於新竹公寓漲最多，賴志昶分析，不是為新竹縣或新竹市，近年來開發逐漸飽和，新案尤其稀缺，買方購屋需求難以滿足之下，買氣外溢至公寓型產品，且公寓物件價格上又相對具競爭力，在當地剛性買盤支撐之下，房價漲勢相對突出。

另外觀察，台南市公寓平均價價估值漲勢排名七大都會區亞軍，去年Q3平均價價估值約為757.8萬元，較2020年同期成長約88.2%。賴志昶說：「台南市近年受惠科技園區與半導體產業進駐等議題，區域整體房價大幅起漲，而公寓型物件過去總價基期偏低，隨著市場大盤走勢，起漲力道較為驚人。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，高屋齡且無電梯公寓具有「進可攻、退可守」2大優勢，一是公寓室內使用面積大，且無需繳巨額管理費，頗受部分族群青睞，二是公寓相對總價與單價親民，吸引有意撿便宜之小資族目光。

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