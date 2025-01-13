公寓房價漲幅勝大樓　新竹縣5年漲1.24倍最劇烈

▲統計5年來全台鑑估值總價，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈。（圖／記者項瀚攝）
記者項瀚／台北報導
統計5年來全台鑑估值總價，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，其中以新竹縣公寓上漲124%最多。專家分析，公寓漲贏大樓主要有2大原因，除了基期低之外，坪數選擇固定也可能是關鍵。
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住商機構觀察聯徵中心數據，比較公寓、電梯大廈房價5年變化，其中全台公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，其中新竹縣公寓去年Q3平均鑑價估值約達912.4萬元，漲勢高達124%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，公寓有著總價基期較低、室內實際使用坪數較高等優勢，在全台房價一片高漲情況下，頗受各都會區首購、小資族群青睞。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，公寓漲幅較高主要有2大原因，首先是基期低，上漲空間本來就較高，「第二本次統計是以總價來看，大樓物件市場上交易的以中小坪數為主，越蓋越小、大家也越買越小，而公寓為早年產品，沒有越買越小的現象。」
|區域
|2024Q3公寓平均鑑估值(萬元)
|2020Q3公寓平均鑑估值(萬元)
|公寓漲幅
|2024Q3電梯大廈平均鑑估值(萬元)
|2020Q3電梯大廈平均鑑估值(萬元)
|電梯大廈漲幅
|台北市
|1,848.3
|1,481.1
|24.8%
|2,980.9
|2,715.5
|9.8%
|新北市
|1,102.5
|828.4
|33.1%
|1,746.2
|1,425.7
|22.5%
|桃園市
|643.8
|442.3
|45.6%
|1,323.4
|959.3
|38.0%
|新竹縣
|912.4
|407.4
|124.0%
|1,917.0
|1,118.3
|71.4%
|新竹市
|870.3
|483.2
|80.1%
|1,781.4
|995.1
|79.0%
|台中市
|735.1
|463.5
|58.6%
|1,310.4
|1,035.3
|26.6%
|台南市
|757.8
|402.6
|88.2%
|818.4
|590.0
|38.7%
|高雄市
|551.1
|372.3
|48.0%
|1,256.5
|960.5
|30.8%
|全台
|1,056.5
|835.0
|26.5%
|1,488.0
|1,227.4
|21.2%
▲全台暨七大都會區公寓與電梯大廈房價統計。（表／住商統計）
至於新竹公寓漲最多，賴志昶分析，不是為新竹縣或新竹市，近年來開發逐漸飽和，新案尤其稀缺，買方購屋需求難以滿足之下，買氣外溢至公寓型產品，且公寓物件價格上又相對具競爭力，在當地剛性買盤支撐之下，房價漲勢相對突出。
另外觀察，台南市公寓平均價價估值漲勢排名七大都會區亞軍，去年Q3平均價價估值約為757.8萬元，較2020年同期成長約88.2%。賴志昶說：「台南市近年受惠科技園區與半導體產業進駐等議題，區域整體房價大幅起漲，而公寓型物件過去總價基期偏低，隨著市場大盤走勢，起漲力道較為驚人。」
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，高屋齡且無電梯公寓具有「進可攻、退可守」2大優勢，一是公寓室內使用面積大，且無需繳巨額管理費，頗受部分族群青睞，二是公寓相對總價與單價親民，吸引有意撿便宜之小資族目光。
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