掌握大學城核心價值　水湳逢甲「洄山行」潛力無限

▲水湳經貿園區串連中科與七期的重要地位。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

學區宅保值已經不是秘密，觀察全台各大大學城，包含台大、師大、逢甲、成大等知名大學，除了本身具有大學生群聚、人流具有穩定來源，而大學學生族群為區域租屋、店面市場提供一定供給，致使周邊租金價位除了具支撐力道外，也近而促進當地房價成長。

實際查詢數據，以房價漲幅來看，不論是北中南哪個大學城數據，都數當地本身蛋黃區域，且不僅單一學區支撐，多半還有國中小鄰近，讓成交單價仍創下新高，也成房市穩固基石。

不過大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為：「從漲幅來觀察，中南部區域過去存在房價低基期優勢，漲勢最高，主因為台中、台南市區近年來隨著疫情後房價走勢成長力道強勁，致使房價漲勢達到6~7成。」

其中話題最多的就以台中逢甲大學城莫屬，結合逢甲商圈的繁榮與大學城的活力，交通更是市府發展的核心區，經由科湳愛琴橋及未來漢翔路延伸工程都可直達中科，而過了台灣大道就是市政中心七期重劃區，三環相扣僅需10分鐘距離，再結合接棒七期的水湳經貿園區，由政府領軍挹注500億元打造的中央公園、綠美圖、國際會展中心，都將替逢甲大學城注入房市潛力。

區域預售新案「遠雄洄山行」基地面積1328坪三面臨路，座落於20米福星北路，優質單純148戶，坪數規劃二房24坪、27坪、三房38坪、四房48坪產品，不僅滿足區域全方面客層需求，區段如同台北台大公館、師大商圈及台南成大商圈，周邊校區資源豐富，加上因處蛋黃區早已完善的生活機能，更成為新案支撐的一大利多。

身為少數富含生活機能與重劃區發展遠景的質感新案，「遠雄洄山行」行銷協理周琦穎表示：「以大學城周邊生活圈概來說，周邊房價是站穩於景氣循環之上，另外特別的是，水湳經貿園區將隨著綠美圖、國際會展中心即將啟用，預期會帶來大量的企業、商業、娛樂人潮，因工作而帶來的商務人士、娛樂人流帶來的商機無限，都將持續推升西屯水湳珍稀的價值性。」

▲逢甲大學是台中重要的指標大學之一。（圖／業者提供）

周琦穎也預期，大西屯生活環境會越來越繁華完備，而值得一題的是「遠雄洄山行」規劃相當單純，全案僅148戶，梯戶比單純，且找來逢甲校友劉偉彥及王勝正聯手規劃，對基地周邊更是有著濃烈情感，並投入深摯的情懷打造，不論是外觀如一座座山，創造城心中能卸下壓力的山居，住戶可以中庭景觀喝茶聊天，拉近彼此之間的情誼，再現過往的鄰里共享概念。

多元又單純的社區，校園第一排的寬闊視野抑或面向洄游步道美景，都是愜意的生活選擇，在水湳經貿園區的重大建設2025年起陸續到位之下，據了解此案因坐擁無可取代的地段優勢，吸引不少具備地緣性的逢甲人、西屯人預約參觀，也因房市正值初升段，後續預期推案成本上升，更展現價格抗跌性，尤其「遠雄洄山行」以小坪數、方正格局滿足首購族及小家庭需求，也有不少未來學子的家長搶先佈局。

▲遠雄洄山行具備校園第一排的優勢及水湳經貿園區、逢甲大學的前景。（圖／業者提供）

【遠雄洄山行】

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

預約專線：(04) 2426-9000

個案官網：https://www.fgrealty.tw/6zsv76