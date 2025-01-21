ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

掌握大學城核心價值　水湳逢甲「洄山行」潛力無限

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區串連中科與七期的重要地位。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

學區宅保值已經不是秘密，觀察全台各大大學城，包含台大、師大、逢甲、成大等知名大學，除了本身具有大學生群聚、人流具有穩定來源，而大學學生族群為區域租屋、店面市場提供一定供給，致使周邊租金價位除了具支撐力道外，也近而促進當地房價成長。

實際查詢數據，以房價漲幅來看，不論是北中南哪個大學城數據，都數當地本身蛋黃區域，且不僅單一學區支撐，多半還有國中小鄰近，讓成交單價仍創下新高，也成房市穩固基石。

不過大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為：「從漲幅來觀察，中南部區域過去存在房價低基期優勢，漲勢最高，主因為台中、台南市區近年來隨著疫情後房價走勢成長力道強勁，致使房價漲勢達到6~7成。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

其中話題最多的就以台中逢甲大學城莫屬，結合逢甲商圈的繁榮與大學城的活力，交通更是市府發展的核心區，經由科湳愛琴橋及未來漢翔路延伸工程都可直達中科，而過了台灣大道就是市政中心七期重劃區，三環相扣僅需10分鐘距離，再結合接棒七期的水湳經貿園區，由政府領軍挹注500億元打造的中央公園、綠美圖、國際會展中心，都將替逢甲大學城注入房市潛力。

區域預售新案「遠雄洄山行」基地面積1328坪三面臨路，座落於20米福星北路，優質單純148戶，坪數規劃二房24坪、27坪、三房38坪、四房48坪產品，不僅滿足區域全方面客層需求，區段如同台北台大公館、師大商圈及台南成大商圈，周邊校區資源豐富，加上因處蛋黃區早已完善的生活機能，更成為新案支撐的一大利多。

身為少數富含生活機能與重劃區發展遠景的質感新案，「遠雄洄山行」行銷協理周琦穎表示：「以大學城周邊生活圈概來說，周邊房價是站穩於景氣循環之上，另外特別的是，水湳經貿園區將隨著綠美圖、國際會展中心即將啟用，預期會帶來大量的企業、商業、娛樂人潮，因工作而帶來的商務人士、娛樂人流帶來的商機無限，都將持續推升西屯水湳珍稀的價值性。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲大學是台中重要的指標大學之一。（圖／業者提供）

周琦穎也預期，大西屯生活環境會越來越繁華完備，而值得一題的是「遠雄洄山行」規劃相當單純，全案僅148戶，梯戶比單純，且找來逢甲校友劉偉彥及王勝正聯手規劃，對基地周邊更是有著濃烈情感，並投入深摯的情懷打造，不論是外觀如一座座山，創造城心中能卸下壓力的山居，住戶可以中庭景觀喝茶聊天，拉近彼此之間的情誼，再現過往的鄰里共享概念。

多元又單純的社區，校園第一排的寬闊視野抑或面向洄游步道美景，都是愜意的生活選擇，在水湳經貿園區的重大建設2025年起陸續到位之下，據了解此案因坐擁無可取代的地段優勢，吸引不少具備地緣性的逢甲人、西屯人預約參觀，也因房市正值初升段，後續預期推案成本上升，更展現價格抗跌性，尤其「遠雄洄山行」以小坪數、方正格局滿足首購族及小家庭需求，也有不少未來學子的家長搶先佈局。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲遠雄洄山行具備校園第一排的優勢及水湳經貿園區、逢甲大學的前景。（圖／業者提供）

【遠雄洄山行】
接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口
預約專線：(04) 2426-9000
個案官網：https://www.fgrealty.tw/6zsv76

關鍵字：大學城房價台中逢甲大學水湳經貿園區遠雄七期中科水湳洄山行

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

汐止社宅1.5億被砍！地點曝光「原本要蓋監獄」　大票人看傻

近來，立院審查114年度總預算案，藍白聯手刪減行政院各部會預算，掀起軒然大波。其中，國民黨立委廖先翔提案，刪除汐止白匏湖社宅1.5億元預算，也引起討論；就有粉專發現，該地點位在杳無人煙的山上，甚至曾被規劃建設成女子監獄，於是力挺刪除預算。

4分鐘前

台中、新北房地合一稅收破百億　住商：房價仍是鐵板一塊

疫情後全台房價飛漲，不少屋主轉手獲利，讓全台各縣市房地合一稅大漲，觀察財政部資料，全台個人房地合一稅收2024年約684.4億元，相較2020年大漲約4.7倍，各縣市以新北市5年漲幅逾9.3倍最高。專家認為，近期市場空頭傳聞湧現，應注意資產機能性與未來性。

17分鐘前

汐東捷運3月動工　3大房市潛力區「交易量縮2~3成」

捷運汐止東湖線將於3月動工，觀察3大房市潛力區，包括汐止、七堵、暖暖這4年來的房市價量，呈現量縮價漲，房價漲幅17.7~24.3％，但量縮2~3成。汐止房仲表示，捷運建設利多，讓屋主們頗為惜售。

1小時前

台中市年增近1.5萬人　1區首購族友善成「人口黑馬」

截至2024年底全市人口已突破286萬人，年增近1.5萬人，北屯區穩居最強吸人口行政區第一位，而舊社里年增3329人，貢獻全市22.7%額度，另外太平區也增加1795人，突破20萬人口，信義房屋專家認為，太平區為台中市環內房價最親民區，吸引大量首購族。

1小時前

老齡化商機發酵！　台南20年長照中心1.4億賣出

台灣進入老齡化社會長照中心興起，因基地面積大、方正，也成獵地新標的。台南「慈恩老人長期照顧中心」位於中西區，去年由蓁美健康事業以1億4693萬元購入，該中心表示，繼續經營中，信義房屋專家分析，該類含合法長照牌照物件屬特殊產品，近期相當搶手。

2小時前

掌握大學城核心價值　水湳逢甲「洄山行」潛力無限

學區宅保值已經不是秘密，觀察全台各大大學城，包含台大、師大、逢甲、成大等知名大學，除了本身具有大學生群聚、人流具有穩定來源，而大學學生族群為區域租屋、店面市場提供一定供給，致使周邊租金價位除了具支撐力道外，也近而促進當地房價成長。

5小時前

2025年居家財位在這裡　專家傳授十大招財風水撇步

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，地理風水對人的影響很大，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，以達到趨吉避凶。藉著農曆新年前的大掃除，建議大家可以針對2025年居家風水，適度地進行調整。

16小時前

陸男買房7年驚見「隱形地下室」　原屋主厚顏暗中寄生

江蘇省驚現「寄生上流」真實版！李姓男子7年前花近200萬人民幣買下中古屋，沒想到原屋主竟沒搬走，寄生在地下室長達7年，直到近期李男才意外發現暗門，揭露了這起長達7年的驚悚祕密。

16小時前

捷運藍線帶動台中房市爆發　 一表看懂增值潛力區

台中市捷運工程局於元旦正式揭牌，預告未來30年將進入交通工程大爆發時代，尤其是全長24.78公里的捷運藍線將力拼動工，沿線七大行政區房價更是未演先轟動，沿線漲幅從8~60%皆有，專家分析，捷運藍線的推動，沿線房市有望從2025年開始迎來補漲行情。

18小時前

「真的透天了」65年老屋開價738萬　房仲：買地送屋不算貴

南部人愛住透天出名，但是連天花板都沒有的透天住家，開價738萬元求售，會有人想買嗎？該透天位於台南南區，屋齡65年，特別註明開放式隔局，引來不少在地人笑稱是「戰地風透天」，在地房仲表示，買地送屋其實不算貴。

19小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「真的透天了」65年老屋開價7..

建商砸4.29億買左營小北百貨..

「33坪卡百億都更案」延宕7年..

溢價978%拍出！　17組人搶..

木柵房市能見度升　在地：中古大..

看房見「管委會罰錢規定」他秒冷..

捷運藍線帶動台中房市爆發　 一..

簽租後房東才說要賣房　網搖頭：..

「國家歌劇院」第一排豪宅　月租..

還有800萬房貸「想再買一間預..

ETtoday房產雲

最新新聞more

汐止社宅1.5億被砍！地點曝光..

台中、新北房地合一稅收破百億　..

汐東捷運3月動工　3大房市潛力..

台中市年增近1.5萬人　1區首..

老齡化商機發酵！　台南20年長..

掌握大學城核心價值　水湳逢甲「..

2025年居家財位在這裡　專家..

陸男買房7年驚見「隱形地下室」..

捷運藍線帶動台中房市爆發　 一..

「真的透天了」65年老屋開價7..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366