「高雄版西門町」養蚊店面終租出　在地：夢回千禧年

記者張雅雲／高雄報導

新堀江、玉竹商圈曾有高雄版西門町之稱，不過近20年隨著商圈轉移、店面租金貴，不少店面空置養蚊多年，近期玉竹商圈突復活，空置4年的店面突有新店進駐，就有在地商家透露，營收增一倍，驚呼感覺回到千禧年。信義房屋專家表示，租金調降是主因。

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▲新堀江、玉竹商圈曾有高雄版西門町之稱，近期玉竹商圈突復活，空置多年的店面突有新店進駐。（圖／記者張雅雲攝）

▲玉竹商圈最熱鬧的十字路口，三角窗店家養蚊多年。（圖／翻攝自Google Maps）

玉竹商圈最熱鬧的十字路口，除了一角為英迪格酒店外，另外3個三角窗的店家養蚊多年，近期突有新酒吧「OFFLINE 離線」、以及早上是咖啡廳、晚上是酒吧的早咖夜酒「Kakoko」開幕，吸引大批年輕人聚集。至於另一角整棟店面之前曾是「華人文化城」，2011年熄燈空置至今。

根據Google Maps顯示，2店至少從2020年開始就貼出招租廣告，在地仲介透露，2店之前分別開出12萬元、17萬元招租，更早之前多為短租或快閃店，而實際租金實登則未公布。

▲玉竹曾是高雄最熱鬧的商圈之一，雖然商圈轉移，但因緊鄰大統五福店、中央公園、捷運中央公園站，區段機能佳。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店長吳嘉隆表示，高雄版西門町以五福二路為界，北為玉竹商圈，南為新堀江商圈，該區域屬於南高蛋黃區，玉竹曾是高雄最熱鬧的商圈之一，雖然商圈轉移，但因緊鄰大統五福店、中央公園、捷運中央公園站，商業機能仍佳。

就有在地店家「彬室日式咖喱餐酒館 binbistro」透露，與前年12月同期相比，去年12 月營收增加一倍，驚呼感覺像是回到千禧年的盛況。

店名 位置 坪數 招租租金 Kakoko 玉竹二街 30坪 17萬 OFFLINE 玉竹二街 29坪 12萬

▲玉竹商圈近期新開店。（ETtoday製表）

信義房屋市府復興店業務林彥輝表示，近期玉竹商圈年輕人回籠，不但建商積極搶進卡位收購舊透天，連空置4年、被在地人暱稱為玻璃屋的店面，都有新店家進駐，主因就是高雄近期活動不斷，帶進觀光人潮，加上商圈已出現群聚效應，屋主願意調降租金價格1~2成，因此吸引店家進駐。

林彥輝指出，目前區域租金行情單坪落在1400~1500元，至於三角窗店面屬於特殊產品，因能見度高、面寬大，租金會更高。

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