新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

▲三重富貴段基地未來建築規劃構想示意圖。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳致平／台北報導

為解決住房需求並鼓勵青年在地就業及生活，新北市政府持續推動社會住宅政策，優先以低度利用之市有土地規劃建設。新北城鄉局選定三重區機關用地（機15）及土城區停車場用地（停四）等兩處基地變更為社會福利設施用地，預計未來可分別提供約352戶及387戶社會住宅。

新北城鄉局長黃國峰表示，為增強公有土地使用效益，新北市府優先盤點新北市轄內具變更可行性且低度利用的市有土地作為社會住宅使用，並全力推動自建社會住宅。

▲土城增加387戶社宅。（圖／新北城鄉局提供）

黃國峰指出，新北市府變更三重區及土城區兩處基地，其中三重區富貴段基地原為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約0.3141公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場；土城區板院段基地原為停車場用地，位於金城路二段、青雲路交接處，面積約0.4296公頃，現況為土城逾期車輛放置場。

黃國峰進一步表示，兩處基地後續將變更為社會福利設施用地，以取得綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震等標章為原則規劃設計，同時未來亦將結合公益設施空間，打造多元青年社會住宅。

▲三重增加352戶社宅。（圖／新北城鄉局提供）

都市計畫科長鄧涵瑛說明，三重富貴段基地周邊除東側淡水河畔帶狀公園外，600公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等9處公園綠地開放空間；土城板院段基地鄰近土城清水國小、中正國中，周邊尚有土城綜合體育場及清水公園等，生活機能完善。

鄧涵瑛表示，未來兩處基地將以低建蔽率規劃留設開放空間，確保公設服務水準，提供周邊居民休憩、活動交流之友善公共空間，以促進社區共融共好。

三重富貴段案未來將續提內政部都市計畫委員會審議，土城板院段案已於2025年1月15日起公開展覽30日，各界公民或團體皆可於公展期間提出相關建議意見，未來將納入後續都市計畫委員會審議參考。