預售交易連2月剩5000件流連谷底　僅桃園破千件

▲去年第四季受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，11月預售交易量出現連續2個月萎縮，僅約5000件。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年第四季受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，11月預售交易量出現連續2個月萎縮，僅約5000件，與去年6月景氣高檔時相比，六都中以高雄衰退幅度最大，11月只剩下457件。信義房屋專家表示，房市仍處於谷底盤整階段。

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據內政部實價預售最新統計，10月、11月預售市場連續2月吹起冷風，11月全台預售揭露量4818件，剩下桃園市還維持月銷千件，其餘五都皆不到千件。

相較今年6月景氣高檔時月銷1.66萬件相比，衰退幅度較大的是高雄市，11月剩下457件，較6月減少約8成。台中市月銷761件，較六月也減少超過7成，新北市519件，較6月也減少超過7成。

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，自2024年9月央行推出第七波信用管制措施以來，全台房市交易量同步重挫，惟市場仍以自用剛性買盤支撐，而桃園市近年來受惠於重劃區議題濃厚，又有機場捷運議題，加上區域特有的親民房價，磁吸買不進雙北的首購族群進駐，讓區域預售市場在市場寒冬期間，仍有買氣支撐。

時間 台北市 新北市 桃園市 台中市 台南市 高雄市 台灣 2024_06 713 2530 2919 3408 1218 2559 16652 2024_10 367 511 1347 907 401 360 5027 2024_11 345 519 1180 761 429 457 4818 11月VS. 6月 -52% -79% -60% -78% -65% -82% -71%

▲預售揭露件數。資料來源：實價資料、信義房屋不動產企研室。（ETtoday製表）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年928檔期表現低迷，主要還是央行政策推出後，有效抑制民眾對於房價一面看漲的預期，房市回歸理性與自用後，交易量就快速量縮，現在市場上處於個案表現，個案有比較好賣點的。

曾敬德表示，雖然房市交易已經由盛轉衰，不過初期案場仍不太會調整價格，一方面過去已經銷售一段時日，對已售客戶不好交代，另一方面這波開發商也獲利豐厚，暫無立即的財務壓力，因此現在多拉長戰線慢慢賣，或者送些家電吸引人氣，但仍有少數有特色的個案，出現月銷百戶的佳績。

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