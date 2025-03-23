林口上班！友人「建議買楊梅」　過來人住八德眼神死：很厭世

▲房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北部越來越多人湧入林口，就有網友表示，目前在林口工作，可眼見當地房子越來越貴，他只能選擇往外圍找，朋友建議他看看桃園、楊梅，「說楊梅房子還算便宜讓我去看看，有住楊梅的朋友可以建議嗎？」話題引發多位網友討論，從房價、交通到通勤時間，剖析楊梅置產的優缺點。

原PO在「買房知識家」求助，「我目前在林口工作，這邊房子貴…」提到朋友建議，楊梅房價相對親民，因此動念前往了解。

貼文引發討論，「我之前想買，銀行說成數不高，因為有斷層帶」、「為什麼不考慮龜山？」「A10可以考慮！到林口蠻快，又有機捷在旁邊。」

其中，不少人紛紛開勸，「到A7附近找找，價格應該比較親民，楊梅到林口上班…有點累？」「建議你先去租看看，這樣通勤時間你可以接受了，再去看房吧！」「每天來回要2-3小時，節日假日時間更驚人，這種通勤時間」、「我每天從八德到林口，有時候就覺得這路程很厭世」、「楊梅到林口，每天這樣，我受不了。」

還有網友分享，「之前有同事從林口楊梅上班，單趟就要1.5小時，而且還是因爲與大多數通勤的人反方向。若是早上要進林口交流道，可能要再加30分鐘。」