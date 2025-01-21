老齡化商機發酵！　台南20年長照中心1.4億賣出

▲台南「慈恩老人長期照顧中心」位於中西區，去年11月底由蓁美健康事業以1億4693萬元購入。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台灣進入老齡化社會長照中心興起，因基地面積大、方正，也成獵地新標的。台南「慈恩老人長期照顧中心」位於中西區，去年由蓁美健康事業以1億4693萬元購入，該中心表示，繼續經營中，信義房屋專家分析，該類含合法長照牌照物件屬特殊產品，近期相當搶手。

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「慈恩老人長期照顧中心」位於台南中西區，根據實登揭露，該中心去年11月底以1億4693萬元成交，為地上4樓透天，地坪178.6坪，建坪490.5坪，格局為24房3廳20衛，換算地坪單價為82.2萬元，為住宅區土地，據了解，新買家為蓁美健康事業，電話未公布。

該長照中心表示，僅負責人換人，均正常營業。而根據該中心徵才網站介紹，「慈恩老人長期照顧中心」2004年5月成立，為台南市設備先進養護機構，至今已經營20年，目前仍持續徵才中。

▲中西區是台南城市發展的起點，為早期發展商圈，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

根據台南社會局公布的收費標準表，該中心每月收費3~4.4萬元，信義房屋台南民生店協理張榮指出，這類長照機構屬於特殊交易，難以用一般行情評估，因為這類連牌照直接轉手的物件，可免去重新申請的麻煩，加上因應社會高齡化，未來長照業務持續增加，還有收租效益，近期相當搶手。

住商不動產台南民生加盟店店東羅凱齡表示，中西區是台南城市發展的起點，為早期發展商圈，商業機能相當發達，臨安路一段是中西區重要交通幹道，銜接星鑽特區、海安路、北區、安平區等，車程都只要5~10分鐘，交通相當便利。

該區地價約落在78~82萬元，羅凱齡分析，該筆交易也算符合行情，周邊以透天住家為主，屋齡40年以上，多為自住、收租，釋出量也不多，成交價約2500~3000萬元。

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