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北市10大捷運站旁最貴店租　一條線拿下4站

▲▼台北市公館World Gym健身房，捷運公館站「戀戀台大」捷運共構宅,健身中心,健身房,World Gym公館。（圖／記者張菱育攝）

▲統計2024年台北市10大最貴店租捷運站，前三名分別為公館、東門、忠孝敦化站。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

統計2024年台北市10大最貴店租捷運站，前3名分別為公館、東門、忠孝敦化站。值得關注的是，前10名中有4站都在板南線上。房仲指出，去年1~8月板南線客運人次高達1.4億人次，居各捷運線之冠。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

台北捷運公司統計，台北捷運自通車以來至2024年7月已達成第135億旅運量。永慶房屋據2024年實價登錄租賃資料，統計捷運站周邊店面租金，盤點出10大最貴捷運站。

店租最貴的是捷運公館站，平均單坪租金為4916元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，公館商圈除交通便利，周邊有台大、台科大坐落，不僅是本地學生的消費場所，也成為外國學生的生活、消費區域，為商圈帶來持續消費需求。

▲▼ 。（圖／永慶統計）

▲2024年台北市10大最貴店租捷運站。（圖／永慶統計）

第二名則是東門站，平均單坪租金4355元。住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，東門商圈屬北市一級商圈，除在地消費，由於有許多「必吃名店」，因此也是國際旅客必造訪的商圈，空置狀況比公館商圈好很多。

值得注意的是，店租前10名的站點中，有4個站點位於板南線上，除忠孝敦化站、西門站外，還有忠孝復興站、國父紀念館站。

陳金萍指出，「根據台北捷運統計，去年1~8月板南線客運人次高達1.4億人次，居各捷運線之冠，顯示板南線的高運量也帶來高收益，『人潮就是錢潮』也讓板南線沿線的店面租金行情獲得支撐。」

另外，東區商圈在大巨蛋啟用後，接連的棒球賽事、演唱會商機，帶動周邊商圈零售和餐飲需求，加上台北市府自2019年起積極推動「忠孝東區振興計畫」，不僅提升周邊整體環境，也成功吸引更多的人潮，活絡商圈。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：捷運租金店面公館東門忠孝敦化永慶住商

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