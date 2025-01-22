新莊工地起火　建商發4聲明致歉

▲新莊工地凌晨發生火警，經過2個多小時的灌救，火勢撲滅。（圖／突發中心翻攝）

記者項瀚／台北報導

新莊工地凌晨發生火警，經過2個多小時的灌救，火勢撲滅。對此，亞昕表示，火勢控制於17樓範圍，未延燒至其他區域，且無人員傷亡或重大財物損失，深感萬幸。此外亞昕也發出4大聲明，致上最深歉意，並徹底檢討與持續精進。

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新北市新莊區今天（22日）凌晨0時許發生重大火警，富貴路、昌仁路口建案工地「亞昕森中央」17樓起火，消防局立刻派遣各式消防車54輛141人前往救援，經過2個多小時的灌救，火勢在凌晨2時44分被撲滅。

據了解，該案共規劃2棟，1棟商辦大樓、1棟住宅大樓。住宅規劃地上23樓建物，目前蓋到17樓，預計2026上半年完工，觀察實價登錄總計189戶中已揭露173戶，近1年成交單價69萬元，從總價來看，40坪中高樓層戶別約3000~3600萬元。

亞昕表示：「工地接獲鄰近居民通報發生火警，工地管理人員立即向公司匯報，並迅速啟動應急處置機制，通知相關人員趕赴現場協助警消完成滅火作業，火勢於凌晨2時44分控制於17樓範圍，未延燒至其他區域，且無人員傷亡或重大財物損失，深感萬幸。」

針對此次事故，亞昕特此聲明如下：

一、全力保障安全

火警發生後，我們第一時間檢視工地及周邊安全，確認現場環境無即時危害。同時，我們將進一步進行全面安全檢查，確保施工環境達到最高安全標準，杜絕潛在風險。

二、結構修復與安全檢測

受火警波及的範圍，我們將依主管機關指定的安全鑑定報告進行修復作業，並採取更高標準完成結構安全強化措施，確保建案品質符合公司對客戶的承諾。

三、致上最深歉意

我們深知此次事故可能影響鄰近居民及已購客戶的信心與日常生活，對此深表歉意。我們將全力降低影響，並以透明的態度回應外界的疑慮，積極處理後續相關事宜。

四、徹底檢討與持續精進

亞昕集團將全面檢視工程管理流程，對所有建案進行改進，強化安全措施與品質把控。我們堅守專業與責任，致力於打造安心可靠的建築，回饋每位客戶對我們的信任。

感謝各界的關注與支持，我們將持續更新進展，確保透明溝通，並以實際行動展現對品質與安全的重視。

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