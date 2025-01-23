高雄在地建商豪擲5.6億　入手台南老牌紡織廠

▲位於新市的冠華染織，是在地40年的老牌紡織廠，近期實登公布，去年5月以5億6810萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南受惠南科效應，南科範圍的新市、善化等區域推案大增，房價也逐年上漲，位於新市的冠華染織，是在地40年的老牌紡織廠，近期實登公布，去年5月以5億6810萬元售出，據了解，新買家為高雄在地建商高山建設。

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「冠華染織」位於台南新市區大營，據該公司在徵才網站的簡介為「在地40年專作紡織、漂染、加工買賣及外銷」，不過在地人回憶，該廠已歇業多年，空置已久，2022年無塵室設備大廠漢唐曾公告要以5.9億元入手，後來因文件不完備取消交易。

根據實登揭露，去年5月該廠以5億6810萬元成交，地坪4273.16坪、建坪143.5坪，屋齡41年，其中屬於丁種建築用地的土地面積為4194.465坪，換算單坪地價為13.54萬元。

據了解，新買家為高雄在地建商高山建設，電話未公布，4年前曾在大寮推出工業城的廠房案，已完銷。

▲「黑金剛智慧園區」也是廠房產品，屋齡5年，根據實登，近1年成交均價為40.52萬元。。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，該廠房位於新市省道上，交通相當便利，新市的丁種建築用地屬工業用途，區域行情落在15~20萬元，該筆交易略低於區域行情，新買家有規劃廠辦案經驗，也有機會開發成大型工業城。

黃睿禹表示，新市鄰近南科，之前台積電來南科設3奈米廠，從2019年開始陸續趕工，不少下游產業鏈廠商有設廠的需求，帶動廠房的買氣與詢問度。

附近的「黑金剛智慧園區」也是廠房產品，屋齡5年，根據實登，近1年成交均價為40.52萬元。「南科一號工業城」位於光華街，屋齡9年，去年僅1筆成交紀錄，成交價創歷史新高，達53.25萬元。

在地仲介預估，2023年區段廠房行情還在20~30萬元，2024年出現廠房價格站上4字頭，主因是近年掀起AI熱潮，半導體相關產業受到全球矚目，購地擴廠的動作不斷，尤其台積電等指標大廠更是大手筆投資不手軟，也讓新市廠房交投持續熱絡。

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