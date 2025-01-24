9天春節假期賞屋不打烊　台中豪宅案最狂「幾乎無休」

▲台中各大建案為搶攻新春商機，從豪宅建案到自住型產品紛紛提早開工並推出活動迎接賞屋潮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年春節長假長達九天，不僅讓台商與企業主紛紛返台，更有機助攻房市買氣，台中各大建案為搶攻新春商機，從豪宅建案到自住型產品紛紛提早開工並推出活動迎接賞屋潮，可望為新春帶來一波亮眼的業績表現。

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過年建案不打烊最狂的為聯聚建設，除了除夕當天上班至下午2點，初一開始則是全程預約可賞屋，台中代銷龍頭萬群地產旗下各案，僅休息除夕，初一就全體出動搶市，初一到初六營業時間10點至晚上6點，搶佔春節喜氣好彩頭，旗下個案包含七期商辦案「允將ＴＳＴ」、水湳豪宅「PARK ONE」、南屯「富宇市政大道」、逢甲「富美圖」，各案場都有新年賞屋好禮回饋。

另外，初二也有豐邑機構旗下北屯案場「文心O'LIVE」推出新春賞屋贈新光三越禮券的限量活動，讓購屋族在假期中輕鬆賞屋。「豐邑匯禮」則於年後的2月15日啟動「賞屋轉好運」活動，提供豐邑喜來登住宿券等三重好禮，延續春節後的熱度，成為賞屋族的另一亮點選擇。

全台代銷龍頭海悅國際則是全體初三上班，在台中強銷個案包含北屯「大城知丘」、14期「敦泰知遇」、「大映奕居」、13期「育堂十三苑」。華博廣告同樣初三上工，包含太平區「坤悅涵仰」、五期重劃區「惠田璞悅」、南區「富宇玥和」。

初四開始迎來開工高峰，多案場摩拳擦掌，包括單元二陸府「續森」、14期順天建設「King's Road」與太平「順天蘊華」、單元五精銳建設「LEAD」、單元二「ABBA」、南區「曜精銳」。

初五則是北屯機捷漢宇「雲衍SKY VISION」、單元三順天建設「ONE33」與太平「順天緮華」、南投鹿谷久樘開發「杉也先生」等案。

而穩健推案的麗晨建設則是全體初六上班，包含七期的「麗晨語山簷」與「麗晨片片山閑」、五期的「麗晨山哼歌」、以及十二期的「麗晨花果山」，值得一提的是，麗晨建設採用預約制服務，即便在春節假期，也貼心安排電話轉接服務，若有客戶希望深入了解案場，建案團隊將協助安排至公司接待，確保服務無間斷。

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