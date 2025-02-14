百年繁華中和路珍稀新案！「君奕華品」盡享交通、機能與房價補漲紅利

▲「君奕華品」地處中和核心黃金地段，擁有二高雙快三捷四橋串聯北市與雙北，未來房市潛力備受期待。

房產中心／綜合報導

雙和地區擁有豐富生活機能及完善學區，是不少人熟悉喜愛的生活圈，其中百年繁華的中和路更是精華地段中的精華，位於中和路與景新街交會處嶄新開案的「君奕華品」，成為想在此地長居久安者的熱門話題。不僅因為此案是在新中和地區稀有可貴的新建案，更是中華電信首次在中和地區跨界合作的危老重建案，透過卓越的區域優勢與多元產品規劃，打造現代繁華與舒適居住新典範，在城市發展與居住品質上創造了新標竿。

「君奕華品」結合先進智慧社區理念與環境友善設計，讓住戶能享受更高品質的網路與智慧居家服務，不僅提升生活便利性，也促進社區居民之間的互動，共創永續生活模式。君奕建設與中華電信共同參與的危老都更案，充分展現新時代建案促進區域發展、營造更宜居社區環境的用心及使命。

不只給予地區新氣象，位於中和核心地段的「君奕華品」坐擁雙和百年的繁榮機能，周邊商圈林立，包括永安商圈、廟口商圈及景安商圈，量販連鎖、超市商家、傳統市集通通有，異國料理餐廳、特色咖啡館、家常美食和影城全備齊，不論是日常生活採買、購物或娛樂需求皆咫尺可及。且不到一公里的中和路上就匯聚了多達20家金融機構，堪稱是中和華爾街。

▲▼永安（上圖）、廟口、景安商圈近在咫尺，金融機構雲集，入主「君奕華品」盡享繁華都會氛圍。周邊還有超市、傳統市場、餐廳、影城林立，購物與娛樂輕鬆滿足。

此外，完善的學區從百年中和國小、漳和國中到南山中學，滿足菁英家庭對教育資源的高標準要求。生活圈周邊二八張工業區及遠東世紀廣場，亦陸續轉型為科技相關產業，為地區帶來可期前景。

▲由上而下依序為中和國小、漳和國中、南山中學，百年名校環繞「君奕華品」。

「君奕華品」其地段價值也顯現在交通便捷度上，位於四橋（華中橋、中正橋、福和橋、永福橋）、三捷（永安市場站、景安站、中和站）及雙快（新北環快、64環快）的黃金交匯處，連接西門町、北車商圈、東門永康商圈、信義商圈等，還能接上國道1號與國道3號，拓展交通動能，進一步提升交通便利性，未來還有捷運萬大線輕鬆串聯雙北多處黃金地點。

根據市場推估，中和由於機能完備、交通方便、產業轉型，未來隨著更多都更案的推進，房價的補漲空間令人期待，對於自住或投資置產的客戶而言相當利多。現推出的「君奕華品」基地面積達407坪，涵蓋市場主流的兩至三房戶型，更納入套房、一房規劃，房坪規劃14至39坪，充分滿足現代人對居住空間的多元需求，不論是自住、置產或投資，都能找到合適選擇。相較於大型建案，「君奕華品」規劃戶數為173戶的中型社區，突顯管理和居住品質上的優勢，未來也能避免市場過度供給的賣壓問題，保值與稀缺性再上一層樓。

▲「君奕華品」融入耐震與綠能設計，打造現代舒適宜居社區。

建商貼心提供簽約7%的購屋付款方案，大幅減輕買房前期的財務壓力。透過這種靈活的付款模式，購屋者在通膨時代也能穩健保值，將5年後2030年交屋的付款視為一種儲蓄概念，讓入主「君奕華品」成為理想生活的起點，更是兼具實用性與升值潛力的明智選擇。作為提升城市價值的重要象徵，「君奕華品」將為中和地區開啟繁榮宜居新章節。



了解更多「君奕華品」

基地地址：新北市中和區景華段227地號

接待中心：新北市中和區景新街57巷

貴賓專線：（02）2240-8068

官網：https://reurl.cc/5DyaYM