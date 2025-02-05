電動巴士大廠斥2.2億標路科廠房　登高雄年度法拍冠軍

▲高雄2024年法拍物件的拍定總價，前3名都是廠房及店面，冠軍為中華實業得標路科廠房。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價飆漲，買方開始轉往法拍市場撿便宜，根據統計，高雄2024年法拍物件的拍定總價，前3名都是廠房及店面，冠軍為中華實業得標「唐榮車輛科技」的路科廠房，專家分析，央行祭出信用管制，法拍族也算是除新青安首購族群外，少數影響較低的族群。

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根據透明房訊統計，2024年高雄法拍拍定價前3名，由路竹區路科三路的廠房以2億2168萬元拍定價奪冠、第二名為前鎮民權二路店面，拍定價為1億3316萬元，以及第三名的鳳山鳳仁路廠房，價格為1億501萬元。

去年法拍總價最高的「唐榮車輛科技」廠房，該廠為台灣低底盤電動巴士大廠，位於路竹區路科三路，該案去年7月9日拍賣，建坪2971.1坪、土地為科學園區所有，起拍價1億9264萬，最終由中華實業以2億2168萬得標，約溢價15.07%。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該物件為南科內地上權廠房，較為特殊，對面就是半導體材料大廠默克，附近還有光電大廠友達以及記憶體大廠華邦電等，地段精華，買家應是看好未來地段發展潛力。

位置 成交時間 坪數 用途 價格 路竹區路科三路 2024/7/9 建坪2971.1坪 廠房 2億2168萬 前鎮民權二路 2024/10/17 建坪517.9坪 店面 1億3316萬 鳳山鳳仁路 2024/5/22 地坪334.6坪、建坪752.8坪 廠房 1億501萬

▲2024年高雄法拍總價TOP3。資料來源：透明房訊。（ETtoday製表）

去年法拍總價次高的物件為店面，《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，民權二路店面由彰化銀行在第一拍就得標，現場僅1人投標，整體約溢價17.7%。由於該店面鄰近205兵工廠，周邊還有家樂福、光華夜市等，商業行為發達，除了具收租效益，未來即使自用也相當適合，成交價也算符合區域行情。

至於鳳山區鳳仁路廠房地坪334.6坪、建坪752.8坪，由裕鼎食品在第一拍時，以現場僅一人投標1億501萬元得標，約溢價1.2%，研判因得標人裕鼎食品就在該案隔壁，以自用需求入手。

陳慧瑜表示，2024年整體市場可以說是由熱轉冷，兩極反轉最明顯的一年，整體法拍市場由於成交價多低於市場價，且法拍客群普遍對個人財務情況十分了解，以至於法拍客群多數未因信用管制而受到影響，也算是除新青安首購族群外，少數受到信用管制影響較低的族群。

陳慧瑜說：「法拍市場確實客群多數有預期心理，資金準備較高，所以大多數都沒有受信用管制影響，而出現違約情況。」

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