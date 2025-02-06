2025房市暴衝機率低　林正雄：首購、商辦躍升市場主力

▲首購型25至35坪、總價1500萬元以下產品為剛性需求。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中2024年預售屋推案金額高達5796億元，創下歷年來新高。2025年，台中市不動產開發公會認為「價穩量縮」，推案量將年減約15％，推案熱區則聚焦在七期、水湳、13期與14期等，商辦產品也將異軍突起。

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台中市不動產開發公會理事長林正雄說：「2025年房價仍有支撐，包含5大理由，首先家戶比例剛性需求、綠色通膨預期買盤、股市利得投入房市、房地供給越來越少，及對安全住宅的急性需求，因此2025年推案量會縮，但價仍持穩。」

房市熱區首先將會落在重大建設逐漸完工的水湳、南台中13期與北台中14期。其中，位於水湳經貿園區的台中國際會展中心預計年底完工落成，包括富華新、陸府、泰御等預售案將陸續進場。13期預計會有大陸、惠宇、順天、國泰、鉅虹等品牌建商進場。14期在漢神洲際購物中心預計年底開幕加持下，包括寶輝、順天、新業、坤悅、舜元、亞昕、達麗、泓瑞等預售案將陸續進場。

另外七期重劃區，包括聯聚、寶璽、豐邑、國聚等建商都有百億大案將進場，而聯聚、豐邑推案豪宅與商辦產品都有；七期周邊的單元二，雙橡園預計推新案；西區則有璞真建設百億新案「勤美之真」年後進場。

▲商辦產品在軌道經濟帶動下，成為置產另一種選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，商辦在軌道經濟帶動下，成為置產另一種選擇，而首購型25至35坪、總價1500萬元以下產品為剛性需求，新興重劃區35~45坪、總價2500萬至3500萬元產品則為市場購買主力。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「第七波信用管制政策後，2024年第四季起推案量逐月量減，加上碳費上路，土地買賣有感衰退，多數建商不再積極買地，未來房市恐不若往日樂觀，不過從另一角度來說，房市暴衝機會不高，有望回歸正軌。」

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