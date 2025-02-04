台中最高金額土地標售案將開標　最貴地王在水湳「底價62億」

記者陳筱惠／台中報導

2月27日台中市地政局將舉辦史上最高總金額區段徵收配餘地標售，範圍包含13期、14期以及首次標售的水湳經貿園區，總標售底價747億9573萬7510元，創下歷史新高，知情人士曝，配餘地標售除市府重劃還款外，還有找尋捷運藍線經費。

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▲此次標售地王位於水湳經貿園區的經貿二路、經貿路一段，三面臨路的文商2土地，面積約2032坪。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市政府區段徵收配餘地標售即將登場，訂於2月27日開標，此次首加入戰局的包含明日之星重劃區水湳經貿園區，總標售133筆土地，分別為13期10筆、14期69筆以及水湳經貿園區54筆，總標售底價747億9573萬7510元，創下歷史新高。

其中地王位於水湳經貿園區的經貿二路、經貿路一段，三面臨路的文商2土地，面積約2032坪，標售底價62億6251萬8080元，拆算單價每坪地價來到308萬元。

對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析：「水湳園區有交通局即將完工的轉運中心，可直接接國道，加上國際會展中心和綠美圖三大建設亮點，無疑是建商庫存參考選項，對於文商段價高，係因文商一、文商二容積率為500%，高強度的土地使用，可塑性強，加上112年文商一市價已達330萬元，但因土地規範，文商段5樓以下要當作商業使用，將來建物會有住商混合的情況，也讓此次估價偏保守。」

▲水湳園區有交通局即將完工的轉運中心，可直接接國道，加上國際會展中心和綠美圖三大建設亮點，無疑是建商庫存參考選項。（圖／記者陳筱惠攝）

不過有鑒於過去2次市府標地，脫標率創下史上新低分別為23.6%、29.1%，業者說名，央行對金融機構的放款額度限制，使得土建融貸款變得困難，進一步打擊不動產開發業者的獵地意願，這是前兩次標售低於3成的主因，此次算是拿出壓箱寶，配餘地標售除了市府重劃還款外，還有更重要的應是找尋捷運藍線經費。

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