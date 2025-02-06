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金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

記者項瀚／台北報導

台北知名美食老店「金峰魯肉飯」擁40年歷史，近期一半店面拉下鐵門，並掛上招租看板，據報導不是房東惡意漲租，而是不願續租。在地里長表示，該房東應是不想租給湯湯水水，事實上該區熱鬧，店面不只有租給餐飲業的選擇，像是零售服飾業也很適合。

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▲▼ 金峰滷肉飯 。（圖／記者項瀚攝）

▲羅斯福路一段名店「金峰魯肉飯」一半店面拉下鐵門，並掛上招租看板。（圖／記者項瀚攝）

台北老字號美食「金峰魯肉飯」，位於羅斯福路一段，開業40年經典美味征服無數饕客，包括台灣第一名模林志玲也是忠實粉絲。不過該店面近期只剩下半間，右側店面拉下鐵門，並掛上招租看板。

經查謄本，而這2店面為不同門牌打通，房東是不同人，不續租的10之1號房東在2020年透過贈與取得，1樓登記面積21.2坪，2樓則為25坪，合計約46坪。

知情人士透露：「不是因為房屋惡意漲租，而是房東不願再續租。」記者實地走訪，詢問為何隔壁房東不租了？店員表示：「喔喔喔，這我不能講喔，這是要負責任的，而萬華分店去年12月就開了，這家總店會繼續營業，不會收」。

記者聯繫在地里長鄭珍珍，她說：「房東應該是不希望租給湯湯水水，可能會對房子造成折舊，所以租約到期就收回來，事實上我們這非常熱鬧，店面不只有租給餐飲業的選擇，像是零售服飾業也很適合，這店面1+2樓一起租，推估每月10幾萬元跑不掉。」

負責該店面租賃的傑盟不動產相當低調，僅表示：「為何房東不續租，我想大概就如同里長所說，至於租金其他資訊，基於房東隱私，不便透露。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，該店面位於羅斯福路一段，旁邊就是南門市場、捷運中正紀念堂站出口，加上市場改建的交通黑暗期已過，預期房東對租金的期待值將往上，以1樓單價約3500元、2樓2000元概抓，該店面租金可能12~13萬元，當然還是要看房東期待、免租期及租客屬性等客觀條件而定。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

關鍵字：金峰魯肉飯南門市場名店倒了鐵門一半租金房東續租顥天國際邱鼎峯

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