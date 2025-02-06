金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

記者項瀚／台北報導

台北知名美食老店「金峰魯肉飯」擁40年歷史，近期一半店面拉下鐵門，並掛上招租看板，據報導不是房東惡意漲租，而是不願續租。在地里長表示，該房東應是不想租給湯湯水水，事實上該區熱鬧，店面不只有租給餐飲業的選擇，像是零售服飾業也很適合。

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▲羅斯福路一段名店「金峰魯肉飯」一半店面拉下鐵門，並掛上招租看板。（圖／記者項瀚攝）

台北老字號美食「金峰魯肉飯」，位於羅斯福路一段，開業40年經典美味征服無數饕客，包括台灣第一名模林志玲也是忠實粉絲。不過該店面近期只剩下半間，右側店面拉下鐵門，並掛上招租看板。

經查謄本，而這2店面為不同門牌打通，房東是不同人，不續租的10之1號房東在2020年透過贈與取得，1樓登記面積21.2坪，2樓則為25坪，合計約46坪。

知情人士透露：「不是因為房屋惡意漲租，而是房東不願再續租。」記者實地走訪，詢問為何隔壁房東不租了？店員表示：「喔喔喔，這我不能講喔，這是要負責任的，而萬華分店去年12月就開了，這家總店會繼續營業，不會收」。

記者聯繫在地里長鄭珍珍，她說：「房東應該是不希望租給湯湯水水，可能會對房子造成折舊，所以租約到期就收回來，事實上我們這非常熱鬧，店面不只有租給餐飲業的選擇，像是零售服飾業也很適合，這店面1+2樓一起租，推估每月10幾萬元跑不掉。」

負責該店面租賃的傑盟不動產相當低調，僅表示：「為何房東不續租，我想大概就如同里長所說，至於租金其他資訊，基於房東隱私，不便透露。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，該店面位於羅斯福路一段，旁邊就是南門市場、捷運中正紀念堂站出口，加上市場改建的交通黑暗期已過，預期房東對租金的期待值將往上，以1樓單價約3500元、2樓2000元概抓，該店面租金可能12~13萬元，當然還是要看房東期待、免租期及租客屬性等客觀條件而定。

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