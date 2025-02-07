億級豪宅「台北之星」首批買家出爐　扣件大廠出手

▲台北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」銷售相當神秘。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」銷售相當神秘，根據地籍謄本顯示，首波買家完成過戶，其中有一法人買家為扣件貿易與製造商順承企業，其公司就登記在忠孝復興一帶。

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台北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」座落東區精華地段，由正義國宅都更改建而成，共有3大棟。其中A、B棟由海悅負責代銷，地上30、31層，1～4樓是新光三越百貨，5樓為整層公設，6樓以上為150坪及合併戶300坪豪宅。

該案在2023年11月正式公開，每坪開價230~290萬元，以一般戶150坪配3車位來看，總價約4億元上下，來賞屋的客戶包括企業家、藝人。另外據了解，該案建商三圓建設、龍麟建設家族也是住戶。

▲「Diamond Towers台北之星」座落東區精華的地段。（圖／記者項瀚攝）

「Diamond Towers台北之星」的銷售一直很神秘，至今也尚未出現實價登錄，但因都更權變釐正流程，總登較慢，使得實價登錄尚未出現。

經查地籍謄本，該案登記有150位所有權人，首波買家完成過戶，出現首位法人買家過戶，在去年12月以買賣登記持有，為知名扣件貿易與製造商順承企業，公司登記就在忠孝復興一帶。

金門地政士所長蕭琪琳表示，總登完成後才會過戶，而過戶後30天內要實價登錄，首波買家完成過戶，應不久後就能見到實登。

另外，國產署預計在本月20日標售「Diamond Towers台北之星」C棟分回的18戶，樓層為12~29樓，每戶建物加車位坪數落在138~207坪，總價底價落在3~4.7億元間，拆算單價為224.5~265萬元。

東區在地房仲、住商不動產房仲黃獻寬表示，「Diamond Towers台北之星」座落繁華的商業鬧區，仍能吸引高端買盤青睞，並認為會以中生代企業家、企業二代等較年輕的族群為主，此外也可能有買家基於地緣關係考量購入。

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