他辦新青安後轉租「房客一動作露餡」　優惠直接被取消

▲新青安設立目的是為了讓首購族輕鬆買房並且僅限自住，專家建議別浪費了政府美意，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新青安房貸利率堪稱市場最低，友善無殼蝸牛買房的政策，過去就多傳遭投資客濫用，近期就有一名轉租戶被銀行自主查緝，發現租客將房租匯進房東的新青安房貸繳款帳戶，並註明「租金」，直接被取消資格。

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據了解，這位轉租戶約於1年前辦理新青安房貸，並且順利通過，豈料他沒有珍惜「一生一次」的補貼利率，將房子轉租給其他人，而租客卻直接將租金匯入新青安貸款的戶頭，並註明租金，經過銀行自主查緝後，直接被取消新青安資格，改為一般房貸。

銀行業者、房貸專員表示，轉租戶露餡除追回確定有出租期間的利率補貼外，在重新談貸款時，條件有可能會包括貸款成數降低、貸款年限縮短、寬限期縮短及利率提高，以此案來說租客匯款至申貸新青安繳款帳戶，還備註「租金」，就是「傻子行為」。

地政士白正龍則表示：「新青安設立目的，是為了讓首購族輕鬆買房並且僅限自住，上述案例不符合新青安的用意，也讓真正有需求的人沒辦法享受到政策優惠，相當不可取。」

▲實際上目前普遍銀行對於購屋族，不論是否為首購族的信用、財力更謹慎保守，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

白正龍表示：「目前放款狀況，民間銀行對於首購族還是相對低利，約落在2.5%起，但一般購屋利率目前都要來到3%行情，雖然現在排隊撥款情形趨緩，但實際上普遍銀行對於申貸戶的信用、財力更謹慎保守，加上水位控管的關係，換屋族仍有部分銀行不承作，也有部分銀行只承作2千萬元以下房貸，看各銀行內部的規範。」

對於轉租戶被查緝，遠見房屋謝濱展則說：「金流被查緝並非個案，過去也聽聞過非貸款人資金匯入銀行帳戶，就立刻被銀行關切並要交代資金來源，這在過去相當少見，而此次案例備註『租金』等於是直接證據，賠了夫人又折兵，還是要提醒購屋族不要浪費了政府美意。」

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