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龜山A7實登劍指6字頭　指標案「慢慢賣」半年僅破3成

▲▼ A7重劃區 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園龜山A7重劃區實登最高價劍指6字頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

桃園龜山A7重劃區在北台灣房價相對親民，但919央行打房後，成交價仍持續走高，有新案每坪成交59萬元，劍指6字頭。觀察區域2大指標案，開賣半年，實登銷售約3成多，不快、但價格堅挺，代銷業者表示，A7成交5字頭已是常態，觀察來電量與網路預約數字，預期農曆年後區域房市將迎接一波小陽春。

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桃園龜山A7重劃區房價相對親民，但區域價格也不斷走高，且在919央行打房之後，價格看似也沒有回落現象。近期實價揭露，該區新案「捷市閱」8樓戶以每坪59萬元交易，劍指6字頭，創區域新高。觀察該案銷況，總計567戶中，目前銷售185戶。

漢森廣告專案經理陳壽君表示，「捷市閱」自去年7月公開，是線上個案中距離A7捷運站最近的，僅約600公尺距離，目前最高就是成交59萬元，並無地政局蓋牌6字頭，但本案共規劃4棟，目前只開售2棟。

▲▼ A7重劃區 。（圖／記者項瀚攝）

▲「大華開朗」為例自去年8月公開至今銷售約3.5成。（圖／記者項瀚攝）

海悅廣告專案經理黃鐘漢觀察，去年919後A7重劃區來人量衰退，但整體市況仍呈現「量縮價穩」，除小部分具民俗抗性的個案成交單價45~48萬元，其他區域基本上已站穩5字頭，以「大華開朗」為例，自去年8月公開至今銷售約3.5成，屬實不快，但成交均價站穩5字頭。

至於區域買盤結構，黃鐘漢指出，A7市中心距離捷運站近，商業氣息濃厚，有不少事務所、小坪數產品，受收租置產客青睞，而環境相對單純的純住宅區，像是樂善國小一帶則大多是首購、自用型買方。

黃鐘漢認為，在農曆年後，A7房市將迎來一波小陽春，華亞科技園區員工們在領了年終之後，資金也得有去處，「觀察年後的網路預約、來電量，比起年前低迷的時候成長5成。」

房市專家何世昌表示，A7腹地廣闊，供給量相對大，但在量縮的大環境中，價格仍無修正，主要原因還是市場需求仍在，龜山是近年桃園市人口成長的主力區，且4~5字頭的價格要在北部買到捷運沿線的區域，相對少見，A7仍具價格優勢。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：桃園龜山A7重劃區房價5字頭6字頭捷市閱海悅大華開朗

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