陳傑鳴／別讓遺產變成災難！　大S事件曝露「繼承」四大致命傷

▲大S家族旅遊流感併發肺炎突病逝震驚各界。（圖／大Ｓ微博）

文／全向科技房產中心總監陳傑鳴

女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，遺產繼承也成為外界熱烈討論話題。龐大的資產如何處理，引發關注，對於近年繼承件數連年衝高，遺產用繼承的方式，真的好嗎？有什麼需要注意的？

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遺產繼承要在往生者死亡6 個月內完成，拋棄或限定繼承則是3個月內，因此建議若有親屬一旦過世，家中相關親屬應盡快辦理後事，避免日後喪失繼承權利。

另外，針對目前不少人財富傳承給子女，往往沒預先規劃，採自然「繼承」的方式，恐有四大需注意的缺點，提醒民眾事先的繼承規劃很重要。

▲目前不少人財富傳承給子女，往往沒預先規劃，採自然「繼承」的方式，恐有四大需注意的缺點。（圖／記者陳筱惠攝）



一、分產糾紛多

早年國人生育率較高，隨著長輩離世，目前多個子女繼承遺產的狀況相當普遍，如果長輩生前沒有先安排好，繼承分配糾紛將相當多，而且，在繼承共有人眾多下，後續處分資產難度也會大增。

二、遺產管理困難

現代社會大量青壯人口因工作、求學等因素在都會區居住，導致很多房產繼承者的居住地與繼承的不動產所在地不同，造成很多管理上的不便，後續將造成繼承者的困擾。

三、持有稅負恐增加

目前在政府避免炒房的囤房稅方案下，課徵標準採取全國歸戶方式，提高名下擁有多間房產的大戶的持有稅率最高至4.8%。由於繼承房產不管持份多寡、面積多少，都會被算做一戶，將可能導致民眾在繼承房產後，出現大量難以處理且高持有稅率的共有不動產，等於變相受害。

四、後續恐面臨高額房地合一稅

繼承取得的房屋都是以繼承時間點的房屋評定價值及土地公告現值，作為房地的持有成本，未來售出時卻是以市價售出，在市價與繼承成本出現產生巨大的價差下，一旦出售出可能需面臨高昂的房地合一稅。

▲全向科技房產中心總監陳傑鳴建議，也許提前將資產處分，在免稅範圍內現金逐年贈與也不失是一個財富傳承的好方式。

天有不測風雲，意外突然來臨時總讓人措手不及，因此，財產預先規劃很重要，加上目前台灣人口持續老化，未來繼承移轉案件量勢必會持續增加，國人勢必將面臨大量「繼承」難解的問題。

建議民眾平時有空就要思考財產傳承方式時，評估各種方式的優缺點，如果感覺子女未來「繼承」可能需要面臨不少困境，也許提前將資產處分，在免稅範圍內現金逐年贈與也不失是一個財富傳承的好方式。

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►陳傑鳴小檔案

現職：全向科技房產中心總監

專長：房地產市場分析、買賣租賃策略評估

經歷：Ubee趨勢研究中心總監、APPLE HOUSE趨勢研究中心研究總監、屋比房屋總監、元宏不動產加值服務平台總監