永豐棧大墩館三拍再砍1億　「本館」恐也不保

▲永豐棧集團二館「阿利海鮮」整棟建物月底將進入三拍，底價再大砍近1億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去為永豐棧集團二館「阿利海鮮」整棟建物，目前由敦謙國際集團接手承租經營「雀客藏居台中大墩」，但該建物因永豐棧集團的欠債風波未平，2024年首度10.1億元進入法拍，經歷過2次流標，月底即將進入三拍，底價7.68億元，比上一拍8.5億元再多砍約1億元。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰

台中知名老牌飯店永豐棧酒店，2022年間爆發租賃與經營糾紛，其中安泰銀與遠雄人壽對永豐棧原經營企業豐昱國際放款，其中主辦行安泰銀佔13億元多，另外安泰銀自貸豐昱關係戶共2億餘元，合計安泰銀對豐昱國際相關的授信餘額約16億元。

這筆放款2022年底因豐昱國際連續未能正常繳息，安泰銀就向法院聲請法拍擔保品，也就是位於台中市精華區的永豐棧酒店兩館總價值合計約30億元，率先啟動法拍的永豐棧集團二館「阿利海鮮」8樓建物。

▲此次二館若三拍未拍定，可能加速緊鄰一條路的永豐棧本館法拍程序。（圖／記者陳筱惠攝）

但該建物卻一路從10.1億元一路流標，2月底將啟動三拍，底價7.68億元，單價落在每坪20萬元左右。不過，永豐棧酒店法拍程序緩慢，不動產業界人士預估：「此次二館若三拍未拍定，可能加速緊鄰一條路的本館法拍程序，根據欠款金額與周邊行情價，本館首拍總底價有望上看20億元。但永豐棧何家的欠債龐大且複雜，地方人士也不會貿然出手。」

對此，寬頻房訊發言人徐華辰直言：「該案因總價高，雖然受到注目，但實際上該物件目前在有租約的情況之下，84間房的租金投報率仍是最重要的考量，此次底價降到7.68億元，建物總面積3798坪、土地501.55坪，以土地價格來算，每坪約153萬元，仍高於市價，應該仍是投資買盤、同業出手機率高。」

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」 帥過頭：碰都不要碰