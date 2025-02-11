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他買房竟附「原屋主」　上網求解：苦等交屋怎麼辦

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友去年9月買了1間透天，因原屋主要換屋，當時他承諾給原屋主3個月找房搬家，但至今仍未搬走，上網問網友該怎麼辦？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年房市買氣熱，央行祭出第七波信用管制，換屋族第二戶貸款只剩5成，有網友發問，去年9月買了1間透天，因原屋主要換屋，當時他承諾給原屋主3個月找房搬家，但至今仍未搬走，因此上網問網友該如何是好？信義房屋專家提醒，售後回租即使無償也應簽租約。

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原PO在PTT發問，去年9月底跟房仲買了1間透天，當時有簽額外條約同意3個月無償讓原屋主居住，可以讓他找房搬家，但到了去年12月底，原屋主卻表示沒辦法搬走，至今仍續住，原PO透露，房仲也沒什麼作用，只會回覆再去詢問屋主狀況，服務等級比去餐廳付服務費還差，忍不住上網問網友該怎辦？

有網友開玩笑稱「秒變不點交屋。」也有網友質疑「賣房子這麼爽喔，搬家不用自己先想好怎麼處理，先賣掉再來凹別人，有夠雷。」

而原PO透露，當初店長告知原屋主要換屋，尾款壓20萬元，等原屋主搬走後再付清，「結果原屋主沒拿現金買房，反要等貸款再買下一間，卡關導致原屋主一直拖時間。」

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲換屋族先賣後買，就可不受現行第二屋貸款成數僅剩5成的上限限制。（示意圖／記者張雅雲攝）

換屋族先賣後買，就可不受現行第二屋貸款成數僅剩5成的上限限制，不過房屋賣掉後，住哪裡就成了大問題，信義房屋高三區協理周清源建議，原PO當初合約內若有註明交屋日期，就可以發存證信函通知原屋主履行交屋，之後再向原屋主求償，超過合約日期的居住日皆為不當得利。

建議買賣雙方若約定售後回租，應額外簽定租賃契約，約定租金、租期，以保障買賣雙方權利，或是約定好房屋價金押款，原屋主搬走後，買家再付清房價。周清源建議，對原屋主來說，仍然有找新家的時間壓力，若原屋主想先賣屋再找房，應事先做好短期租屋的準備。

東昶景房屋經理吳凱文表示，按照買賣契約的交屋時間，若賣家延誤交屋，依據契約，每天需賠總價萬分之2，若以總價千萬元計算，延後交屋每天需賠償2000元，一個月還要多付6萬元，原屋主得不償失。

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關鍵字：房市換屋信義房屋售後回租原屋主央行信用管制

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