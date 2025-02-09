他哀號「這鬼天氣怎洗澡？」　大票激推1物：反而不想穿衣服了

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近寒流強襲，很多人只想躲在被窩。就有網友直呼，「這種鬼天氣，別說脫衣服了，要我離開棉被都覺得痛苦」，很佩服脫衣服去洗澡的人，話題引發共鳴。不過，也有人用1神物，「千萬不能省」、「開下去反而不想穿衣服了。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「今天這種鬼天氣要怎麼洗澡？？？」文中崩潰直呼，「這種鬼天氣，別說脫衣服了，要我離開棉被都覺得痛苦，要怎麼脫衣服洗澡？？那些洗澡的都是怎麼辦到的？？」

貼文引發共鳴，「還是不要洗了，猝死率+200%」、「明天放假不用出門，不洗」、「沒流汗不用洗。」還有人說「手腳臉擦一擦，想念阿嬤了」，因為很多人小時候可能聽過阿嬤講類似的話，「還有洗屁屁就好」、「我們家小時候也是這樣跟我們講，洗腳手臉就好（台語）」、「小時候不怕髒，聽到不用洗澡還想說爽欸，但現在就覺得怎麼可以不用洗。」

其中，大票網友紛紛狂推浴室1神物，「你浴室沒暖風機？」「浴室暖風機+房間暖氣」、「浴室暖風機千萬不能省」、「2025了還有人浴室沒有暖風機？」「暖風機開下去反而不想穿衣服了」、「浴室沒暖風機是在當兵喔？」

也有人分享別招，「有一招最有用，拿個臉盆，裝熱水，人站在裡面，身體就不會冷」、「先把浴室門關起來，有浴缸的先放熱水到半滿，沒浴缸的拿個一般水桶放熱水到滿，好了再進去洗，就完全是熱的了。不過門跟窗戶記得要關」、「兩段洗澡法，先穿著衣服洗頭、頭髮吹乾，晚點睡覺再洗身體。」