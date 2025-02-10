1縣市優貸超殺！3優勢「贏過新青安」專家狂點頭：這麼好康

▲房市專家認證屏東縣優貸方案很殺。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

儘管各縣市房價都明顯上漲，但還是存在價差，還有縣市府的方案。房市專家何世昌就點名1縣市的優貸方案超殺，有三大優勢贏過新青安，「最高可貸 85 成」、「信貸每戶上限 100 萬元」、「可接受轉貸」，直呼這方案太好康。

「屏東縣優貸方案真的很殺！」何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，屏東縣政府推出的「買厝住屏東，縣府挺起家」方案，對購屋族相當有吸引力。該方案房貸最長 40 年、寬限期最長 5 年、最高貸款金額 1 千萬元。乍看之下與新青安差不多，但其實與新青安相比，有「三長二短一平」的差異。

首先他解釋「二短」，「1.利率補貼稍少：新青安利率補貼 2 碼（0.5%），屏縣版補貼最高 0.375%。」「2.成交總價限制：屏縣版申辦購屋房貸，其房屋買賣契約金額不得逾1,250萬元，成交總價過高就不能申貸，規定比新青安嚴格。」

再來是「一平」，屏縣版有限定申貸者須「設籍屏東縣」，且購置位於屏東縣轄內之自用住宅，這部份規定遜於新青安，「但屏縣版購屋裝潢、家電設備等消費支出也可申貸，這部份贏過新青安，算是打成平手。」

最後是贏過新青安的三大優勢「三長」，「1.最高可貸 85 成：新青安最高貸款成數 8 成，這局由屏縣版獲勝。」因為假如房屋成交總價 1,200 萬元，新青安房貸上限是 960 萬元，屏縣版能貸到 1,000 萬元。

「2.信貸每戶上限 100 萬元：屏縣版除了優惠房貸外，還可以搭配申辦信貸，每戶最高為 100 萬元。」換言之，房貸＋信貸最高可貸到 1,100 萬元。

最後是「3.可接受轉貸」，何世昌在這一點強調了三次，「屏縣版因可接受轉貸，如果符合申辦條件，而原本是申辦新青安的房貸戶，眼見補貼時間快要屆滿了，或者是先前申辦到 2.4%、2.5%高利率的房貸戶，可以申請轉貸使用屏縣版優貸方案。」不過一樣要注意違約金、手續費是否划算。