高雄驚悚連環殺人案拋屍五號船渠　在地人怒批影響房價

▲高雄3名7旬婦人慘遭連環殺害，在地人怒稱，實際棄屍地點為5號船渠，並非前鎮運河。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄3名7旬婦人慘遭連環殺害，震驚全國，警方透過監視器畫面，發現張姓嫌犯棄屍處均在前鎮運河附近，附近居民人心惶惶，引來在地人怒稱，實際棄屍地點為5號船渠，並非前鎮運河，網傳地點已經影響周邊房價，專家表示，前鎮運河附近房價也要4字頭。

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72歲男子張介宗涉嫌殺害3名老婦並分屍丟棄，並將受害的大嫂、2名婦人殘忍剁成肉塊後，丟棄於前鎮5號船渠，手段兇殘，警方連日至五號船渠周邊進行打撈搜索，引來附近居民人心惶惶。也有在地人怒稱，實際棄屍地點為5號船渠，並非前鎮運河，網傳地點已經影響周邊房價。

5號船渠位於高雄市前鎮區，屬於亞洲新灣區範圍，介於成功二路、中山三路間，總長度約800公尺，附近有不少空地，人跡罕至，距離最近的賣場也要500公尺。

▲前鎮運河主要流經中山四路，附近有捷運紅線前鎮高中站。（圖／記者張雅雲攝）

而前鎮運河主要流經中山四路，附近有捷運紅線前鎮高中站，根據高雄實價網統計2024年房價，5年內大樓均價為38萬元，2022年為均價為28.46萬元，2年來已有43%的漲幅。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，亞灣近年建設題材多，前鎮運河距離亞灣的軟體科學園區、夢時代都不遠，新成屋房價落在38~40萬元，相較亞灣房價動輒5字頭，也有2成價差，近年吸引不少自住客購屋。

部分面河景觀宅因棟距無遮蔽，站上45萬元，因供給有限房價保值，釋出量也不多，謝哲耀透露，不過南高房市因整體話題性，沒有北高的台積電進駐多，雖有輝達、鴻海題材，但因尚未進駐，目前該區房價天花板仍落在5字頭。

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