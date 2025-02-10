市區2房價買海線別墅　業者曝：這次在地客先下手

▲台中市區房市短時間出現1房1千萬元、2房2000萬元的行情，但同時讓許多購屋族望屋興嘆。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年房價高漲，尤其都會區房價居高不下，以台中來說市區、新興重劃區預售屋房價動輒來到6字頭，精華區更是出現百萬元單價，也讓房市短時間出現1房1千萬元、2房2000萬元的行情，但同時讓許多購屋族望屋興嘆。而台中海線地區則有業者逆勢推出市區2房價買別墅的新案，業者指出，這次買氣主要來自在地自住客。

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過去，海線地區因交通不便、生活機能相對不足等因素，房價相對市區低廉，但近年來，隨著交通建設的完善、科技業大舉進駐及生活機能的提升，房價一路急起直追，預售大樓新案短時間就從2字頭飆升4字頭。

▲過去在地價、營建成本都讓興建成本大增，過去大樓預售案的價格優勢逐漸被填補下，讓有電梯的別墅市場目前總價競爭力大增。（圖／記者陳筱惠攝）



但隨著去年9月央行實施第七波信用管制，炒作風氣大減之下，日前先於神岡推出「儷芝墅」後，此次選定梧棲區推出基地472坪、建坪57~69坪、20戶、戶戶雙車位、4套房的電梯別墅案「梧同墅」，總銷4.5億元，大年初三開賣至今賣破3成，成為近期市場上銷況好的個案。

「這次跟以往不同，在地客的購買力非常強勁。」禾立興地產開發董事長陳中立觀察。他分析：「『梧同墅』主力總價落在2200~2300萬元間，與西屯中科預售案6~8字頭、重劃區7~8字頭、精華區單價百萬元，光是使用坪數多一倍，開案就吸引在地人賞屋。」

▲禾立興地產開發董事長陳中立觀察，海線地區別墅型產品在信用管制過後，反而是在地客購買力非常強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

太平洋房屋清水中山旗艦加盟店紀光烜分析：「過去透天產品為主的海線地區，在買方喜歡有公設的大樓，原因包含長輩舊換新族群、年輕族群剛需以及預算考量。」

紀光烜說：「過去在地價、營建成本都讓興建成本大增，過去大樓預售案的價格優勢逐漸被填補下，讓有電梯的別墅市場目前總價競爭力大增，包含符合長輩舊換新族群、加上有天有地的優勢，反而單坪不用4字頭ＣＰ值相當高。」

天毅置業行銷總經理林峻祺則表示：「透天、別墅型產品過去在海線地區越來越式微，但卻在2024年底翻轉，目前沙鹿區電梯別墅總價可以來到2500~3500千萬元、梧棲清水約1900萬元~2500萬元、龍井區落在1000～2000千萬元間。」

▲未來好市多台中第三店確定落腳海線、科技業擴廠拍板、未來10年台中市重大建設捷運藍線等，都讓海線房市相當具備前瞻性。（圖／記者陳筱惠攝）

實際觀察2024年別墅預售案中，沙鹿區的「謙隱園」總價最高，來到3750萬元、梧棲區則是「勝邦綠邑6」總價來到3250萬元、龍井區則是「富園一品七期」總價高達3038萬元。

林峻祺認為：「海線地區目前仍是房價凹陷區，包含未來好市多台中第三店確定落腳海線、科技業擴廠拍板、未來10年台中市重大建設捷運藍線等，都讓海線房市相當具備前瞻性。」

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