中科「金石堂」將熄燈　在地貼紙條：感謝18年陪伴

▲台中西屯中科唯一書店「金石堂」因租約到期將於本週末熄燈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中西屯中科唯一書店「金石堂」因租約到期將於本週末熄燈，經營18年的金石堂，陪伴許多西屯中科學子，實際走訪現場，店家也特闢一區留言板，吸引許多老顧客寫下感謝文。信義房屋專家則認為，書店熄燈與住宅小宅化呈正相關。

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金石堂福科店位於福科路上，挑高的建物，內部寬敞舒適，金石堂的臉書也寫道：「18年前，金石堂在台中西屯區福科路上進駐，深耕閱讀18年，陪著許多在地居民與學子，一起走過熱情奔放的青春歲月。月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。現在也到了不得不和在地愛書人說再見的時刻了。」

▲店家也特闢一區留言板，吸引許多老顧客寫下感謝文。（圖／記者陳筱惠攝）

店家也特闢一區留言板，吸引許多老顧客寫下感謝文，更有民眾敲碗「希望金石堂再回來！」，不過實際詢問店員，他表示：「目前應是沒有拓點計畫。」但實體書店在退場前，也做過不少努力，以金石堂來說也推出咖啡服務，也引進小學生最喜愛的寶可夢機台，但仍是無法挽回頹勢。

經查，金石堂使用空間約128坪，就坐落福科路熱鬧的街口，一旁就是全聯與寶雅，經營18年，在地房仲推估市價行情落在20～25萬元左右，不過18年前租金行情約落在每坪800元，月租約10萬元上下。

▲實體書店不敵大環境以及消費習慣改變，北中南不少店面都有撤出訊息。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋中科東大店陳泱儒說：「其實周邊有相當多的國中小甚至還有大學，文具類型消費通路還是相當暢旺，但金石堂主要以紙本書籍為主，在中科地區推案趨近1、2房，書店會撤離跟房屋坪數越來越小，無法有書房、書櫃空間有正相關。」

陳泱儒觀察近期福科路進行店家種類的改變：「福科路上目前消費零售主力是科技業、年輕人，以過去撤租的中力健身房來說，百坪空間退租不久就不少店家詢問，目前已知即將進駐的是寵物用品店，以沿線租金來說約落在20~25萬元，推升租金每坪上看2000元。」

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