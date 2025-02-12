「台北之星」實價首揭露　低樓層單價站200萬以上

▲忠孝復興頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」出現首批實登，共有2筆交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

忠孝復興頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」出現首批實登，共有2筆交易，高樓層買方是關係人龍麟建設，每坪240萬元；低樓層買方是扣件大廠順承企業，每坪204萬元，但2筆都備註特殊交易。

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台北大安區指標大案「Diamond Towers台北之星」，首度出現實價揭露，2024年11月買方一次買下23樓兩戶，共391.17 坪，總價約7.53億元、單價240萬元，經查為龍麟建設關係人交易。

另一筆則為2023年11月交易，8樓戶150.1坪以約3.08億元，包含300萬元的家具設備，單價204.86萬元，但該筆交易也備註特殊交易。經查，買方就是扣件貿易與製造商順承企業，其公司就登記在忠孝復興一帶。

「Diamond Towers台北之星」為正義國宅都更改建案，分成3棟建築，A、B棟樓高30、31層，規劃150、300坪格局，而C棟「台北星鑽」則為都更分回戶。

房市專家何世昌表示：「23樓高樓層戶關係人每坪成交240萬元，比較沒有定錨的用意，若要定錨，應該要買到280萬元，其他建案定錨價通常是該案相對高、或最高價。」

何世昌表示，該案過去喊出每坪開價230~290萬元，本次2筆交易都有略低的狀況，認為低樓層8樓戶單價應可成交到220~230萬元，後續其他戶實登值得觀察。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示：「東區商圈生活機能、周邊明星學校等條件，都屬於最頂級的地段，因此成交單價應能站穩200萬元以上，買方以企業主居多。」

第一建經研究中心副理張菱育補充， 2023年7月《平均地權條例》上路，限制私法人購屋採許可制，因此近年的豪宅交易，大多由自然人名義購買，而這2筆「台北之星」交易皆由法人購買，不排除是在預售期間購入，當時新制尚未上路，才會以法人持有。

另外，台灣房屋集團趨勢中心統計台北市指標型都更豪宅，身價不斐，除了最新的「台北之星」之外，還有「華固天鑄」、「華固名鋳」和「華固敦品」，「潤泰敦峰」、「聯合大於」、「聯合大哲」和「元大栢悅」，都擠身兩百萬俱樂部，其中最資深且創下最高單價的就屬「元大栢悅」，中樓層戶拆算車位後，創下280萬元的身價。





▲台北市指標型都更豪宅整理。（表／台灣房屋統計）

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