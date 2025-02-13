1500萬買天龍國迷你新案　專家一看：單價不便宜

▲台北市大安區有2案預售總價1500萬元內買得到。（圖為「三創爵鼎」／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市天龍國房價高，但觀察近1年實登，竟有2場預售案出現總價1500萬元內的交易。專家表示，這2案總價低，但規劃為小坪數套房，且坪數比常見的套房小一些，且單價其實屬區域相對高價。

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先前永慶房產集團統計出，台北市預售均價突破4000萬元，成為新聞焦點，讓網友們大嘆，要在台北市買新房比登天還難，那就更別說天龍國中的天龍國大安區了。

不過，觀察近1年實價登錄，仍有機會以「超低總價」入手大安區預售屋，共有2案出現總價1500萬元以內的交易，分別是「附中仁」成交2筆、「三創爵鼎」成交6筆，但這8筆交易都沒含車位，權狀坪數落在8.5~11坪之間，都是套房格局。

房市專家何世昌表示，「附中仁」位於大安路一段巷內，基地面積小，房型也比一般套房來得更小，成交單價來到160萬元以上，不便宜，但就是總價低，且該案擁師大附中明星學區，可作為設籍之用。」

另外關於「三創爵鼎」，何世昌表示，該案位於市民大道上，靠近光華商場商圈，又有高架橋抗性，屬於大安區相對低價的區塊，但也因為規劃小坪數，成交單價135~140萬元也算是區域相對高價，同時也因為建商對價格有堅持，因此去化速度較慢。

在地房仲、住商機構北市區協理錢思明表示，空間感稍微舒適一點的套房產品，權狀面積會設定在12~15坪，這2案的1500萬元內物件格局是稍微小了一些，買方除了設籍考量，大概就是收租置產，或是單身族自用。另外，關於這種坪數小的物件，在銀行房貸上可能也會面臨一些挑戰。

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