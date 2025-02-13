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限貸首當其衝新竹2區　信義：園區客買房現「學長學弟制」

▲▼竹北,新竹,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲只要年資在3年以上，不少竹科工程師都會有1間房子以上。（圖／ET資料照）

記者項瀚／新竹報導

新竹科技園區客收入高，不少人手握多屋，因此新竹也成為第七波房市管制首當其衝區。不過，信義房屋在地房仲表示，現階段雖買盤觀望，多屋族難再多買1間，但換屋需求仍在，老鳥換屋、新人接手，園區客買房就好像是有「學長學弟制」。

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信義房屋竹一區協理李佳瑜表示，園區客收入高，經濟實力強，只要年資在3~5年以上，不少工程師都會有1間房子以上，手握2間、3間以上的大有人在，1間自住、其他置產出租，因此新竹也算是央行七波管制首當其衝的區域。

不過，李佳瑜指出，現階段雖然多屋園區客人觀望氣氛濃，不太會再新買一間，但換屋需求持續，園區客非常講究居住品質，屋齡超過一定年限時就會換屋，而舊屋就由園區新人接手，形成交易循環，就好像是有「學長學弟制」。

李佳瑜觀察，園區客在新竹買房，主要選擇竹北、竹市關埔重劃區，以屋齡5~10年大樓來說，套房總價1000萬元出頭，2房總價約2500萬元，3房則為3500~4000萬元。

▲▼ 信義房屋房仲 。（圖／記者項瀚攝）

▲李佳瑜觀察，園區客在新竹買房，主要選擇竹北、竹市關埔重劃區。（圖／記者項瀚攝）

以整體新竹房市環境來看，信義房屋竹二區協理陳世光觀察，近期誠意買方悄悄歸隊，部分資金充裕的購屋族看準機會，鎖定竹北具有高鐵、科技業總部、百貨商場等優勢的竹北高鐵特區進場，以及生活機能充沛、具重劃區二期利多的關埔重劃區。

房價方面，陳世光表示，即便在限貸令的影響下，投資型購屋族幾乎全面退場，持有多屋的族群也開始觀望，市場行情並未出現單價大幅下滑。

陳世光進一步表示，購屋族選擇高鐵特區，原因在於看中文興路商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，正在興建中的宏匯廣場與聯發科總部，可望形成商辦聚落，具備未來發展性。

另外，鄰近的生醫園區發展到位，AI科技園區的建設接近完成，未來將創造約4000個就業機會，進一步提升區域內的居住需求。

展望未來，陳世光表示，隨著竹北高鐵周邊商圈的逐步成形，市場預期該區房價將進一步提升，對於打算長期持有的自住族，可以持續關注的未來發展趨勢。

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關鍵字：信義房屋房仲新竹竹北買房竹科園區

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