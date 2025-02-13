隱居中山北路旁、陽明山水謐境　天玉街「宏築天藴」30～49坪人文住所

▲天母擁有成熟生活機能，百貨、綠意環繞，造就無可取代的舒適日常。（圖／資料照，以下同）

房產中心／綜合報導

天母集國際學校、百貨商圈、綠地公園優勢，向來是低調隱富族群聚居地，市場上釋出量少、難見新推案，往往推出就被「自己人」搶購一空，其中又以天玉街、中山北路七段一帶正天母地區最受推崇。

正天母名邸聚落 文教、百貨、綠意豐足

天玉街是天母正統豪宅聚落，全長不超過1公里，周遭卻藏身眾多知名建案，如「富邦777」、「國泰天母」、「奧之細道」、「天母星鑽」、「天母紘琚」皆坐落其上，具高度隱私性，儼然成為企業主及藝人名流最鍾情的靜謐名人巷。

「宏築天藴」位於天玉街口，出巷即達中山北路七段，沿途步行可至雙語天母國小、美國學校與日僑學校，附近天母國中、薇閣中學亦是眾多高端家庭為孩子安排的升學選擇。除了「國際明星學區」優勢，新光三越、大葉高島屋、Sogo三大日系百貨圍繞；最美露天星巴克、JB’s Diner、茉莉漢堡等餐廳，串聯起在地美食地圖，足見豐盛而講究的生活品質。

作為正天母建案，「宏築天藴」更少不了寬廣綠地，比鄰天母、天和、東和、天母運動公園，漫步天母古道即可遊歷陽明山國家公園，軍艦岩親山步道、行義路溫泉也是親子同行好去處。

▲天玉街星巴克具有全台最美露天門市稱號。

豪宅團隊共擘 天玉街珍稀中小坪數

近30年雙北建築品牌「宏築機構」招聚各領域大師級精銳，由「頂禾園」、「國美國家美術館」、「家居雲鼎」等豪宅建築師陳克聚領銜，加之曾參與「元利信義聯勤」規劃的六國景觀設計，以及「台北之星」、「敦南寓邸」結構顧問凱巨工程，合組業界首屈一指頂尖團隊。

此外，在動輒百坪起跳的天玉街豪宅區，「宏築天藴」少見規劃30、38、49坪，全案一樓零店面、住家，無地主戶，一層三併，打造僅38席均質純住宅社區，戶戶邊間、雙面採光，搭配三協氣密窗、8+6A+6mm複層Low-E玻璃、義大利PEDINI廚具及歐洲衛浴等優選建材，從裡到外完美整座建築。

▲「宏築天藴」由豪宅團隊規劃，是天玉街難得一見中小坪數建案。

建案基本資料

投資興建：宏築機構-聯築開發股份有限公司

基地位置：台北市士林區天玉街44巷

接待中心：台北市士林區忠誠路二段148-1號

貴賓專線：02-28735188

官方網站：https://pse.is/752n65

行銷企劃：海悅機構-海樺廣告股份有限公司