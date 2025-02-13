ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電高雄5廠環評今通過！　搖滾區新案「中高樓看廠房」

▲▼ 台積電,楠梓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電高雄廠擴廠13日再度進行環評審議，P1和P2廠預定今年進入量產。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠擴廠13日再度進行環評審議，P1和P2廠預定今年進入量產，第二期規畫的P3廠，去年通過環評審查，緊接著P4、P5廠，13日由高雄市政府組成的環評審查專案小組建議通過，不用進入第二階段環評。專家表示，台積第一排新案站穩4字頭。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

高雄市環保局13日舉行「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審議會，會中表示，台積電目前在楠梓產業園區已啟動第 1、2期建廠興建中。楠梓產業園區第二期，共有P3、P4、P5等三個廠，其中，P3廠的環評已在去年通過。

高市環保局表示，面臨半導體產業供應鏈全球佈局及需求，台積電公司擬於P3廠東側啟動P4廠、以及P5廠的擴廠計畫，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效。環保局13專案小組建議通過環評，並要求台積電應於2月21日前，根據補充及修正，送大會審查。

台積電明確表示，本案已將園區5座半導體廠開發之各項環境衝擊影響疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電25%再生能源，中長期目標為2030年取得60%，2040年取得實際用電量100%再生能源，未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比例每年10%連續執行10年。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建商為了吸引科技人目光，正對楠梓產業園區台積電廠房的第一排搖滾區也有新案推出。（圖／記者張雅雲攝）

台積電高雄設廠效益持續發酵，建商為了吸引科技人目光，正對楠梓產業園區台積電廠房的第一排搖滾區也有新案推出，相當鄰近台積電，甚至中高樓層就能看到廠房。

根據實價登錄顯示，「白隅」位於後勁北路，實登已揭露27筆，成交均價42.2萬元，最高價47.4萬元，「尊邑新界」位於學專路，成交126筆，均價35.1萬元，最高價43.9萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，鄰近台積電最大優勢就是工程師離工作地點近，車程只要5分鐘也算有吸引力，加上以往附近都是透天舊聚落，大樓不多，視野開闊，通風、採光佳，若工程師需要「隨時on call」，第一排也有特定吸引力。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：台積電高雄廠環評半導體楠梓楠梓產業園區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他在監獄焚化爐附近催生豪墅　大立光林家、瓶蓋王都是客戶

人人都想住別墅，富豪也不例外，陳志聲專為富豪客製豪墅，不管想蓋防空洞或金庫密室，他都使命必達。陳志聲原是資訊工程師，為幫朋友才意外跨入房地產，憑超強邏輯購地，在台中7期還荒煙蔓草時就插旗，被同業笑是傻瓜。

55分鐘前

新北房屋稅稅籍清查開跑了！　「加蓋違建」恐被追稅

為維護租稅公平及健全房屋稅籍，新北市政府稅捐稽徵處自2月起展開每年例行房屋稅稅籍清查作業，清查重點為房屋稅使用情形是否符合減免稅要件、適用稅率與實際用途是否相符及有無新、增、改建房屋等事項。

1小時前

台積電高雄5廠環評今通過！　搖滾區新案「中高樓看廠房」

台積電高雄廠擴廠13日再度進行環評審議，P1和P2廠預定今年進入量產，第二期規畫的P3廠，去年通過環評審查，緊接著P4、P5廠，13日由高雄市政府組成的環評審查專案小組建議通過，不用進入第二階段環評。專家表示，台積第一排新案站穩4字頭。

1小時前

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍　專家分析可能氣爆原因

台中市新光三越今（13日）上午11時許傳出氣爆，初步了解，氣爆發生原因疑似是位於12樓的美食部門進行裝修拆除作業釀禍。專家認為現況極可能是瓦斯管線圖面和現況不同，工班進入瞎子摸象的情況。

2小時前

隱居中山北路旁、陽明山水謐境　天玉街「宏築天藴」30～49坪人文住所

天母集國際學校、百貨商圈、綠地公園優勢，向來是低調隱富族群聚居地，市場上釋出量少、難見新推案，往往推出就被「自己人」搶購一空，其中又以天玉街、中山北路七段一帶正天母地區最受推崇。

3小時前

限貸首當其衝新竹2區　信義：園區客買房現「學長學弟制」

新竹科技園區客收入高，不少人都手握多屋，因此新竹也成為第七波房市管制首當其衝區。不過，信義房屋在地房仲表示，現階段雖買盤觀望，多屋族難再多買1間，但換屋需求仍在，老鳥換屋、新人接手，園區客買房就好像是有「學長學弟制」。

5小時前

新光氣爆13樓畫面曝光　電影觀眾：現場感受2次震動

台中百貨龍頭新光三越疑似氣爆，現場滿目瘡痍，且有人員受傷，現場警消全力搶救中，《ETtoday新聞雲》取得事故現場13樓電影廳正在觀賞「美國隊長」的第一時間畫面，觀眾廖先生說：「現場感受2次震動。」

6小時前

「碎屍魔住哪裡」里長：剛好在你對面　屋主嚇呆...才砸百萬裝潢

高雄73歲「碎屍魔」張介宗冷血連殺3婦人，將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，目前已尋獲23個屍塊，皆確認來自於林婦、張婦。事實上，張嫌的住家是一層兩戶，如今大門被拉起封鎖線，而對面的鄰居還沒入住，急忙打給里長詢問該命案在哪裡？殊不知得到「剛好在你對面」的崩潰答案。

7小時前

1500萬買天龍國迷你新案　專家一看：單價不便宜

台北市天龍國房價高，但觀察近1年實登，竟有2場預售案出現總價1500萬元內的交易。專家表示，這2案總價低，但規劃為小坪數套房，且坪數比常見的套房小一些，且單價其實屬區域相對高價。

7小時前

台中豪宅預售案史上最貴　頂樓戶驚見單價143.8萬元

台中豪宅市場真正進入「百萬」時代，根據OPENDATA資訊揭露，台中七期豪宅預售案「 聯聚玉衡大廈」頂樓戶50樓出現總價9537萬元、單價143.8萬元的驚天價，房仲表示品牌力、頂樓戶都是創價原因。

8小時前

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍..

新光氣爆13樓第一時間曝光　電..

中和新社宅要來了！離板橋站車程..

台南人的天龍國！　在地揭「買房..

新北黑馬土城房價有望超越板橋

「碎屍魔住哪裡」里長：剛好在你..

神秘客年付租432萬　無縫接手..

好市多起家厝搬遷新址將動土　建..

意外搶手！　屏東豬舍開價538..

霍建華、林心如「新婚宅」現交易..

ETtoday房產雲

最新新聞more

他在監獄焚化爐附近催生豪墅　大..

新北房屋稅稅籍清查　違建恐被追..

台積電高雄5廠環評今通過！　搖..

新光三越氣爆！疑12F裝修惹禍..

天玉街「宏築天藴」30～49坪..

限貸首當其衝新竹2區　信義：園..

新光氣爆13樓第一時間曝光　電..

「碎屍魔住哪裡」里長：剛好在你..

1500萬買天龍國迷你新案　專..

台中豪宅預售案史上最貴　頂樓戶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366