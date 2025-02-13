台積電高雄5廠環評今通過！　搖滾區新案「中高樓看廠房」

▲台積電高雄廠擴廠13日再度進行環評審議，P1和P2廠預定今年進入量產。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠擴廠13日再度進行環評審議，P1和P2廠預定今年進入量產，第二期規畫的P3廠，去年通過環評審查，緊接著P4、P5廠，13日由高雄市政府組成的環評審查專案小組建議通過，不用進入第二階段環評。專家表示，台積第一排新案站穩4字頭。

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高雄市環保局13日舉行「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」初審議會，會中表示，台積電目前在楠梓產業園區已啟動第 1、2期建廠興建中。楠梓產業園區第二期，共有P3、P4、P5等三個廠，其中，P3廠的環評已在去年通過。

高市環保局表示，面臨半導體產業供應鏈全球佈局及需求，台積電公司擬於P3廠東側啟動P4廠、以及P5廠的擴廠計畫，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效。環保局13專案小組建議通過環評，並要求台積電應於2月21日前，根據補充及修正，送大會審查。

台積電明確表示，本案已將園區5座半導體廠開發之各項環境衝擊影響疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電25%再生能源，中長期目標為2030年取得60%，2040年取得實際用電量100%再生能源，未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比例每年10%連續執行10年。

▲建商為了吸引科技人目光，正對楠梓產業園區台積電廠房的第一排搖滾區也有新案推出。（圖／記者張雅雲攝）

台積電高雄設廠效益持續發酵，建商為了吸引科技人目光，正對楠梓產業園區台積電廠房的第一排搖滾區也有新案推出，相當鄰近台積電，甚至中高樓層就能看到廠房。

根據實價登錄顯示，「白隅」位於後勁北路，實登已揭露27筆，成交均價42.2萬元，最高價47.4萬元，「尊邑新界」位於學專路，成交126筆，均價35.1萬元，最高價43.9萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，鄰近台積電最大優勢就是工程師離工作地點近，車程只要5分鐘也算有吸引力，加上以往附近都是透天舊聚落，大樓不多，視野開闊，通風、採光佳，若工程師需要「隨時on call」，第一排也有特定吸引力。

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