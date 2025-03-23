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把握下半年主跌段　買房挑「三高二多」準沒錯

房市專家李同榮判斷下半年賣方信心動搖、價格鬆動，是進場購屋好時機。

▲房市專家李同榮判斷下半年賣方信心動搖、價格鬆動，是進場購屋好時機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

房市歷經2024年新青安甩尾行情，央行重拳打炒房及限貸令掐住資金，拖累購屋信心雪崩式下滑，2025年房市怎麼走？可以進場買房子嗎？《錢鏡你家》節目邀請到房市趨勢專家李同榮，直言7年多頭行情結束，2025年房市走入主跌段，呈現「量縮價小跌」局面，他判斷上半年價格認知仍陷入僵局，而下半年賣方信心動搖、價格鬆動，是民眾進場購屋的好時機。

「房仲業可說是『金龍海嘯』第一排，他們依賴『交易量』過活，如今買賣急凍，各店頭雪上加霜，都要去開UBER兼差了。」房市趨勢專家、房仲公會聯合會榮譽理事長李同榮，秀出內政部公布的2024年買賣移轉棟數，全台灣交易量35萬525棟，創11年新高，但仔細觀察發現，交易增幅、買賣熱絡度，大多集中在上半年。

再以房市景氣循環來看，2024年上下半年市場氛圍落差大、交易緊縮程度嚴重，「第4季價止漲、量急凍，進入『反轉』，可見多頭結束，2025年房市進入主跌段。」李同榮說。

而考量到營建成本高漲、通膨疑慮不退、民眾保值心態等因素，「我估計這波跌勢較緩和，七都均價跌幅為10％，2025年上半年初跌段、下半年主跌段、2026上半年就進入末跌段，這波下跌週期約1.5年結束，因此民眾可把握下半年時機做購屋決策。」

而交易量要解凍回升，就必須降價才能逼量出來，但今年上半年房市在價格微跌、買方觀望的氛圍下，交易量難有起色，「賣方不認輸、買方還能忍，上半年是房市痛苦期；等到下半年賣方信心徹底擊潰、願意降價、買方進場信心大增，就是購屋好時機。」李同榮建議，民眾趁著上半年多看屋做功課，為下半年進場做準備。

市場指望預售市場帶領房市回溫，即將展開的329檔期可望回春，或指望520檔期房市能夠好轉，「我只能說難上加難，因為湧出大量交屋潮、提高供給，2025房市在預售量供給過剩的壓力之下，不利後市發展；只有賣方價格明顯鬆動，下半年交易量才會脫離谷底。」李同榮認為，全年的交易量將面臨30萬棟保衞戰，極可能創下近7年新低。

自住民眾把握進場時機，李同榮提出聰明購屋攻略，掌握三高二多的區域表現較抗跌，「三高包括高科技園區核心、高鐵軌道經濟發展、高成熟商圈發展重劃區，二多是指家戶數增加、人口數淨流入增加的區域。」他舉例，桃園、竹北、三峽、鶯歌、梧棲等，都是首選。

若是喜愛街廓整齊的新興重劃區，李同榮也建議民眾，「7-11開不起來的，表示商圈不夠成熟，先避開為妙。」

至於議價時，因房市走在下行區間，李同榮教戰掌握3個步驟，先參考實價登錄，再對照七都均價跌幅，然後向下10％～15％議價，「但也不要太離譜，好物件仍然搶手，不必過度糾結於砍價。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

七都均價預期跌幅統計表

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