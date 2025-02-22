憂預算解凍來不及　國土署：下半年租金補貼恐發不出

▲租金補貼預算引發爭議。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

國土管理署租屋補貼預算引發爭議，在野黨批就算預算凍結41.4億，只要國土署做相關報告就會解凍。不過，國土署最新表示：「若未能及時解凍，確實可能導致經費提前不足，再籲國會不分黨派委員考量租屋民眾負擔，共同支持租金補貼政策。」

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內政部國土管理署日前表示，今年度預算遭立院刪減7.55億元、凍結43.81億元，影響民生政策與建設推動，若未能解凍，租金補貼將於下半年經費不足。

立院民眾黨團則反駁，就算凍結41.4億元，只要國土署做相關報告就會解凍，「這個政府到底是太爛、太廢還是太壞？」

對此，國土管理署則再發新聞稿回應，2025年「國土管理業務」預算遭到立法院凍結41.47億元，「預算解凍與否，決定權在立法院。只要有任一程序受到阻擋，就會發生無法解凍的狀況。」國土管理署進一步表示，預算若未能解凍，「租金補貼」經費約在下半年面臨用罄。

▲預算解凍與否決定權在立法院。（示意圖／ETtoday資料照）

國土管理署強調：「租金補貼採取隨到隨辦方式，據以往經驗民眾申請非常踴躍，立法院凍結部分如果未能及時解凍，也可能導致經費不足，提前停止受理申請。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，撇開政治不談，租金補貼政策常被民間詬病，認為只是形成變相漲價，但政策沒有完美的，實務上也有許多民眾因此受惠，「此外，該政策也有課稅、杜絕租屋黑市的效果，相信不少人仍希望該政策延續，甚至加碼。」

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