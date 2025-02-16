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「一期+二期」新北最大！三峽國光二期青年社宅921戶　預計3月完工

▲▼三峽國光二期青年社會住宅。（圖／新北市城鄉局）

▲新北市三峽國光二期青年社會住宅。（圖／新北市城鄉局）

文／中央社

新北市三峽區長施玉祥12日在市政會議報告時說，三峽國光二期青年社會住宅共921戶，規劃設置托育中心、幼兒園及托老中心等多元社會福利設施，預計3月完工。

新北市政府市政會議12日上午移地三峽舉行，施玉祥表示，新北市三峽國光一、二期社宅基地共約2.2公頃，為新北最大基地的社宅，其中，三峽國光一期社宅在2019年底完工，已全數招租，周邊也新闢社區型公園及8條計畫道路；三峽國光二期青年社宅共921戶，預計3月完工。

▲▼三峽國光二期青年社會住宅，一房、二房、三房室內樣品房。（圖／新北市城鄉局）

▲▼三峽國光二期青年社會住宅室內樣品房，一房型共有486戶、二房型280戶、三房型155戶。（圖／新北市城鄉局）

▲▼三峽國光二期青年社會住宅，一房、二房、三房室內樣品房。（圖／新北市城鄉局）

新北市政府城鄉發展局指出，三峽國光二期青年社宅位在三峽區民生街、國光街及國慶路圍繞的5處街廓，有捷運三鶯線行經，未來三鶯線通車後可搭乘捷運到雙北及桃園。

新北市城鄉發展局說，三峽國光二期青年社宅包含一房型486戶、二房型280戶及三房型155戶，適用租金分級新制，依申請人所得及是否符合弱勢身份而分為4階。

新北市住宅及都市更新中心表示，三峽國光二期青年社宅完工後，市府會交由中心接收管理，須進行點交驗收作業，完成後才會公告招租。

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