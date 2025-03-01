ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新竹最貴豪宅入手12年沒住過　屋主加價1億求售

▲▼ 新竹豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「總太雍河」21樓戶以1.8億元開價求售，屋主購入12年多，抬價1億520萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／新竹報導

目前新竹最貴的待售豪宅「總太雍河」21樓戶，開價1.8億元，屋主購入12年多沒住過，抬價1億520萬元求售，幅度達140%。在地房仲表示，該豪宅位於興隆路第一排，是竹北豪宅最密集的地段，釋出相當稀少。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

觀察《591房屋交易網》，目前新竹地區最貴的待售豪宅是「總太雍河」21樓戶，權狀約292坪，開價1.8億元，從刊登照片來看，該戶仍處毛胚狀態。

經查實登，該豪宅為2戶打通，在2012年以合計以7480萬元購入，平均單價約28萬元。也就是說，屋主持有12年多，從沒住過，並加價1億520萬元刊售，抬價幅度達140%，相當驚人。

▲▼ 。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲「總太雍河」21樓戶為目前新竹地區最貴的待售豪宅。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年受惠於竹科發展，周邊住宅房價水漲船高，以「總太雍河」所在的台科大重劃區來說，2012~2016年前後，成交單價普遍只有2字頭，如今已攀升至5字頭以上，漲勢驚人，早期購入的屋主而言確實都能得到相當可觀的獲利空間。

不過，莊思敏指出，本次求售的「總太雍河」21樓戶換算單價達7字頭，該案屋齡已達10年、又規劃大坪數，「這個開價幾乎與當地新建案無異，顯示開價的確略高。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

住商不動產新竹關埔店東曾文慶表示，「總太雍河」位於興隆路一段，為河景第一排，是新竹豪宅最密集的地段，買方不乏是科技業高管、企業主，指標豪宅還包括「名發天琚」、「大觀無極」、「大觀自若」等等。

至於價格，曾文慶表示，興隆路第一排高樓層釋出量不多，即便在政府打房的環境下，竹北還是有高總價自用市場，「總太雍河」每坪開價70萬元還算是合理，畢竟物以稀為貴，且豪客買豪宅偏好毛胚，裝潢過的未必加分。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：新竹豪宅最貴待售求售抬價竹科中信房屋住商不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新竹最貴豪宅入手12年沒住過　屋主加價1億求售

目前新竹最貴的待售豪宅「總太雍河」21樓戶，開價1.8億元，屋主購入12年多沒住過，抬價1億520萬元求售，幅度達140%。在地房仲表示，該豪宅位於興隆路第一排，是竹北豪宅最密集的地段，釋出相當稀少。

6小時前

台積電高雄廠掛牌啟動　在地曝：輪班仔先選車貸不買房

台積電高雄廠位於楠梓產業園區，近期開始有人員進駐，有網友透露，一轉眼高雄人已在台積電上班，他認識住鳳山的台積員工，每天騎機車到楠梓車程40分鐘，不買房先買車，引來在地人笑稱，車貸繳清後就會開始猶豫要不要歐印買房了，晚2年買說不定把錢省回來。

8小時前

徐華辰／投資人看好　中南部法拍成交率逆勢增加

近期台中永豐棧酒店大墩館進行第三次拍賣，底價7億6894.4萬元，結果由桃園的兆喆建設以8億5189.9899萬元得標，溢價約10.8%；大墩館土地501.55坪，若以得標價換算土地價格，土地每坪約170萬元，以周邊行情來看，土地得標單價遠超過市場行情。

10小時前

不是屋齡高！中山區43年老公寓「只能貸6成」　銀行曝1原因

很多人的人生清單上都有「買房」，不過購屋前，也要衡量自身經濟能力，一名網友表示，最近想入手一間43年的舊公寓，地點就在台北市中山區，個人信用狀況、薪資都正常，但銀行認為地點不好，因此只能貸6成，讓她很錯愕。對此，信義房屋專家表示，中山區有條通，周邊環境太亂，且屋齡太高了。

12小時前

黃埔新村眷村菜名店將歇業　房東文化局指接手「要有計畫」

黃埔新村是台灣最早的眷村，眷村內的「1955誠正眷味」，該店曾是陸軍上將孫立人部屬郭廷亮故居，在粉專宣布因租約到期，只營業到3月2日，之後將歇業，不少老顧客都相當不捨。專家表示，租金單坪450元，加上還有眷舍整修成本，經營難度不低。

12小時前

北市福星等7處社宅申請開跑囉！　住都中心：3／5起開放

北市住都中心25日表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等七處社會住宅隨到隨辦案，訂於3月5日上午8時至3月19日下午5時止，開放民眾申請，將採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件。申請人填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請時間截止前掛號郵寄至本中心資產經營部辦公室（110041台北市信義區福德街84巷50號1樓）。

2/28 16:12

人氣便當店首進軍台南　在地查店面位置稱：是勇者

中西區是台南最早發展的區域，也是最精華的蛋黃區，有網友在臉書PO出店面照，透露疑似開什麼倒什麼，引發網友熱議，近期有高雄人氣便當業者，首度進軍台南選在該店展店，被在地人笑稱「勇者進駐」。

2/28 16:00

中南部小鎮新房「一坪20萬」　大票看好台南一區：早晚會漲

在房價高漲的時代，買房變得越發困難。有網友認為，像虎尾、新營、佳里之類的中南部地區，房價還很友善，「新房子一坪20幾就有，該有的東西也都不缺，但就是稍微偏遠了一點」，好奇中南部小鎮居住起來感覺如何？話題引發討論。

2/28 15:16

危老容積獎勵辦法放寬！27萬戶「老屋」受惠　66.5%在雙北

內政部20日在部務會報中通過了「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」的修正草案。部長劉世芳表示，預估全國有8,216棟6層樓以上的合法建築物、約27萬戶可透過危老重建方式進行重建，並享有原建築容積獎勵。

2/28 12:10

想買新房接父母同住「賣17年透天還是8年大樓房？」　內行給答案

一對夫妻表示，名下有一間17年的透天厝，和一間8年的大樓房，考量到父母年老需要同住，看中了價值2600萬的大樓，想出售其中一間，換取大坪數的新大樓，但不知道該賣哪間比較好。對此，信義房屋專家表示，17年的透天厝很新，建議可以留，且考量到透天坪數大，跟長輩住一起會比較舒服。

2/28 12:00

【貓奴轉世？】土撥鼠竟持逗貓棒逗奶貓XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新竹最貴豪宅入手12年沒住過　..

屋主僅欠7.3萬元　上億「鳥籠..

突逢意外　楠梓漢購屋衝上53...

北市7社宅　住都中心：3/5起..

危老容積獎勵辦法放寬！27萬戶..

不是屋齡高！中山區43年老公寓..

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

捷運站精華區　HOLA新北中和..

台積電高雄廠掛牌啟動　在地曝：..

人氣便當店首進軍台南　在地查店..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新竹最貴豪宅入手12年沒住過　..

台積電高雄廠掛牌啟動　在地曝：..

徐華辰／投資人看好　中南部法拍..

不是屋齡高！中山區43年老公寓..

黃埔新村眷村菜名店將歇業　房東..

北市7社宅　住都中心：3/5起..

人氣便當店首進軍台南　在地查店..

中南部新房「一坪20萬」　大票..

危老容積獎勵辦法放寬！27萬戶..

買新房接父母同住「賣透天or大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366