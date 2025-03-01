新竹最貴豪宅入手12年沒住過　屋主加價1億求售

▲「總太雍河」21樓戶以1.8億元開價求售，屋主購入12年多，抬價1億520萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／新竹報導

目前新竹最貴的待售豪宅「總太雍河」21樓戶，開價1.8億元，屋主購入12年多沒住過，抬價1億520萬元求售，幅度達140%。在地房仲表示，該豪宅位於興隆路第一排，是竹北豪宅最密集的地段，釋出相當稀少。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

觀察《591房屋交易網》，目前新竹地區最貴的待售豪宅是「總太雍河」21樓戶，權狀約292坪，開價1.8億元，從刊登照片來看，該戶仍處毛胚狀態。

經查實登，該豪宅為2戶打通，在2012年以合計以7480萬元購入，平均單價約28萬元。也就是說，屋主持有12年多，從沒住過，並加價1億520萬元刊售，抬價幅度達140%，相當驚人。

▲「總太雍河」21樓戶為目前新竹地區最貴的待售豪宅。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年受惠於竹科發展，周邊住宅房價水漲船高，以「總太雍河」所在的台科大重劃區來說，2012~2016年前後，成交單價普遍只有2字頭，如今已攀升至5字頭以上，漲勢驚人，早期購入的屋主而言確實都能得到相當可觀的獲利空間。

不過，莊思敏指出，本次求售的「總太雍河」21樓戶換算單價達7字頭，該案屋齡已達10年、又規劃大坪數，「這個開價幾乎與當地新建案無異，顯示開價的確略高。」

住商不動產新竹關埔店東曾文慶表示，「總太雍河」位於興隆路一段，為河景第一排，是新竹豪宅最密集的地段，買方不乏是科技業高管、企業主，指標豪宅還包括「名發天琚」、「大觀無極」、「大觀自若」等等。

至於價格，曾文慶表示，興隆路第一排高樓層釋出量不多，即便在政府打房的環境下，竹北還是有高總價自用市場，「總太雍河」每坪開價70萬元還算是合理，畢竟物以稀為貴，且豪客買豪宅偏好毛胚，裝潢過的未必加分。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！ 在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係