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運用4900片檜木格柵　開箱50億逢甲教學大樓

▲▼逢甲大學,共善樓,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台唯一校園地景建築逢甲大學「共善樓」，該建物以191種尺寸、191隻的鋼構組成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台唯一校園地景建築逢甲大學「共善樓」落成，經歷過947天的施工，該建物以191種尺寸的鋼構、4900片檜木、1750片玻璃帷幕興建而成，並以隈研吾自豪的負建築為主軸，附近居民更是歡喜未來又有一個新景點。

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位於逢甲大學水湳新校區，也是逢甲大學創校以來規模最大的建設案「共善樓」啟用。坐落於佔地5.7公頃的逢甲大學水湳新校區南側，由知名建築大師隈研吾打造，為全台唯一的校園地景建築。

▲▼逢甲大學,共善樓,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「共善樓」採用1750 片玻璃帷幕、4900片日檜木格柵，21間教室採光良好。（圖／記者陳筱惠攝）

耗資50億元、「共善樓」共計2層樓建築，主要結構由191支鋼樑組成，且每一支尺寸皆不相同、1750 片玻璃帷幕、4900片日檜木格柵，而最具隈研吾建築特色的飛簷，就使用了1183 片倒吊板，由承造台中國家歌劇院的麗明營造負責興建。

▼逢甲大學共善樓小檔案 。（圖／記者陳筱惠攝）

項目 數量/規格
總投資金額 50億元
樓層數 2層、共計4439.8坪
主要結構 191支鋼樑 (尺寸皆不相同)
玻璃帷幕 1750片
日檜木格柵 4900片
飛簷 (倒吊板) 1183片
承造商 麗明營造

隈研吾在揭幕儀式中表示：「建築不是對立面，自然與環境是一體的，滿意『共善樓』設計理想，且搭配完美的施工。」據了解，隈研吾在台作品除了「共善樓」、「臺中勤美之森教堂」已落成外，還有不少住宅、商辦建案進行中。

包含台北「義泰吾境」、台南「清景麟巴克禮PARK」、台中「聯聚中維大廈 Kuma Tower」、「台中巨蛋 、台北「新光人壽北士科科專T18地上權案」、台北僑福「台北曙之光」高雄岡山行政中心等，稱得上最受台灣歡迎的日本建築師。

▲▼逢甲大學,共善樓,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲大學董事長高承恕（左）、逢甲大學校長王葳（中）、名建築大師隈研吾（右）共同出席「共善樓」落成典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

而逢甲大學董事長高承恕透露：「『共善樓』每根柱子高度，都不一樣，施工上的難度相當高，無論材料、施工品質，及施作者的專業水平，都要能夠搭配，才蓋得起來。這也帶給台中營建業新的工法與啟示。」

細數逢甲大學歷史，創建於1961年早創校時名稱為「逢甲工商學院」，1962年遷校西屯，沒有校門、沒有圍牆，四周都是荒野，一棵樹都沒有，於1980年改制為「逢甲大學」。

▲▼逢甲大學,共善樓,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼逢甲大學,共善樓,隈研吾 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲大學「共善樓」耗資50億元打造。（圖／記者陳筱惠攝）

過去逢甲大學除了一棟棟教學樓落成，2020年落成的精采學舍，更打破宿舍映像，採用家庭式宿舍，房間內原木與低調時尚裝潢，堪比五星級飯店，更曾被稱為「全台最豪華大學宿舍」。

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關鍵字：逢甲大學共善樓校園建築隈研吾台中

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