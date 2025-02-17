建案靠韓流女神力抗寒流　在地自曝：買氣爆減2／3

▲有建案透過女神的高知名度來吸睛，找來韓國啦啦隊女神李雅英當代言人，並擔任一日店長。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月祭出第七波信用管制，不少建案買氣急凍，連建商也大吐苦水說：「買氣比去年同期驟減2/3」，開始有建案透過女神的高知名度來吸睛，找來韓國啦啦隊女神李雅英當代言人，並擔任一日店長，單日就售出4戶，驚呆一票粉絲。

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以往南部新建案經常找女明星來當代言人，像是「繽海」找來瑤瑤郭書瑤代言，「愛情河左岸」則是戲劇女神楊謹華，不過前幾年受台積電效應影響，新案幾乎可用秒殺形容，連廣告都來不及上就快速完銷。

受央行祭出第七波信用管制影響，房市買氣急轉直下，愈來愈多新案找來代言人吸睛。郡都集團董事長唐承坦言，限貸讓買氣大受衝擊，今年上半年跟去年同期相比，買氣大跌2/3，剛好又有新案「郡都巨蛋」公開，決定邀請年度代言人增加曝光度。

▲韓國啦啦隊女神李雅英擔任代言人，有數百名粉絲到場支持。（圖／記者張雅雲攝）

唐承透露，啦啦隊女神曝光量不輸明星又有活力，相當符合品牌形象，因此找來具亮麗外型與超高人氣的韓國啦啦隊女神李雅英，擔任年度代言人，並由李雅英在「郡都巨蛋」擔任一日店長，不但有數百名粉絲排隊簽名，還親自介紹3房格局給看屋民眾，一天就賣出4戶，主要是科技人、醫師族群入手，算是靠韓流力抗房市寒流。

根據實價登錄資料，目前「悦讀時代」有21筆成交紀錄，指出若加上已成交尚未登錄的戶別，實際成交量約5成，成交單價則在58.7~67.7萬元，唐承透露，尚未公布的戶別最高達68.8萬元。

▲平平是同區域個案，有代言人的個案相對能吸引民眾目光。（圖／記者張雅雲攝）

不只啦啦隊女神當代言人，石材起家的「松益發」建築集團，則是邀請女星郭雪芙擔任年度品牌大使，打響品牌能見度，去年上半年推出的大樓預售案「微笑首馥」大樓預售案，松益發總經理解智贏表示，借助名人效應又剛好搭上台積順風車，開盤4天就賣出9成，成功助攻建案買氣。

至於最新公開的「微笑高鐵」開價45~50萬元，實登尚未揭露，解智贏分析，平平是同區域個案，有代言人就十分吸引民眾目光。

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