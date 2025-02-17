台中2友善首購區出爐　新舊屋均價每坪僅差1千元

▲后里區、梧棲區新舊屋單價價差僅1千元，2區又有建設、產業利多，成為最友善首購族的區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年台中房價持續上揚，不少人望屋興嘆，業者實價登錄資料，比較台中市近期各行政區新、舊案成交單價價差最高約5~6成，但后里區、梧棲區新舊屋單價價差僅1千元，2區又有建設、產業利多，成為最友善首購族的行政區。

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根據實價登錄，觀察2024年台中市各行政區新舊屋況平均成交行情，新舊屋況價差最高可達1倍以上，其中以中區新舊房價價差達61.4%最大。而價差最小行政區，位居山線的后里區，近期預售屋成交單價約33.3萬元，與成屋成交單價33.2萬元相比，每坪價差僅約0.1萬元；而海線的梧棲區近期預售屋成交單價則約28.2萬元，與中古屋平均成交單價約28.1萬元相比，同樣差價不到0.1萬元。

大家房屋台中后里加盟店洪容荃分析：「會出現如此價差小的原因在於，后里區過去以透天產品為主，以大樓華廈類產品來說，供給出現10～20年的斷層，不是新大樓案就是40年透天厝，兩者產品不同，因此出現新舊屋價差僅千元的數據。」

洪容荃說：「主因是近幾年在台中科學園區后科園區、美光等大廠加持下，陸續有指標建案興建推出低總價大樓案，符合市場首購族群、產業人口需求，拉高交易量。」

▲人口持續移入的海線地區，梧棲區同樣出現新舊屋僅差千元的價差。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，人口持續移入的海線地區，梧棲區同樣出現新舊屋僅差千元的價差，住商機構中區協理賴萬分析：「梧棲本身為海線蛋白區域，近年受惠於台中港、MITSUI OUTLET PARK 台中港等議題，商業機能越發成熟，亦吸引不少產業人口進駐，加上過去區域房價相對海線其他行政區親民，磁吸年輕族群移入，加大建商在此推出新案，之後隨著整體房市前景看好，拉高中古市場房價，致使中古屋與新案價差變小。」

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