3大高捷聯開案投資額逾570億　信義：周邊中古屋找得到2字頭

▲目前9大捷運聯開案中，投資金額最高的衛武營站，房價還在2字頭。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄近年有南部半導體S廊帶、高雄鐵路地下化計畫、亞洲新灣2.0全面啟動，透過捷運帶動房市蓬勃發展。信義房屋專家指出，目前9大捷運聯開案中，投資金額最高的衛武營站、苓雅運動園區站、黃線Y15站，房價還在2字頭，吸引不少自住客購屋。
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信義房屋高一區協理周清源分析，高雄都市規劃呈現3大亮點，包括北高雄楠梓因應南部半導體S廊帶發展，成為台灣半導體先進製程重鎮，中高雄則有鐵路地下化計畫重塑城市風貌，至於南高雄，則有亞洲新灣2.0智慧科技創新園區與高鐵南延案為核心，成功推動區域轉型。
隨著3大規劃推進，交通建設同步升級，捷運沿線區域發展潛力倍增。周清源指出，「官方推動的9大捷運聯合開發案總投資額達841億元，其中衛武營站以253億元居首，苓雅運動園區站171億元次之，黃線Y15站150億元位列第三。」
這3大聯開案皆位於人口密集的舊商圈，且具備可開發素地，將串聯都市規劃與住宅區，引進商場、商辦與住宅，未來發展前景可期。
高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，衛武營聯開案鄰近鳳山車站，有百貨商場、青創中心、電影院的複合型車站大樓預計2027年營運，三井Lalaport則規劃2026年開幕，大幅帶動購屋買氣。
|3大聯開案
|投資金額
|主力產品房價
|橘線O10衛武營站
|253億元
|10年內大樓：30萬左右/坪
|20年大樓：20萬~25萬/坪
|透天(地坪約20坪六米巷內)：總價800萬~1000萬
|透天(地坪約20坪鄰街道)：1200萬~1600萬(總價)
|橘線O9苓雅運動園區站
|171億元
|大樓(25年以上)：20萬~25萬/坪
|透天(地坪約20坪六米巷內)：900萬~1200萬(總價)
|透天(地坪約20坪鄰街道)：1200萬~1800萬(總價)
|黃線Y15站
|150億元
|10年大樓：36萬~39萬/坪
|20年大樓：25~28萬/坪
▲高雄投資金額前3大聯開案周邊房市。資料來源：信義房屋。（ETtoday製表）
鄭啟峯表示，衛武營站周邊大樓與透天都有，屋齡約20年，大樓單價約20~25萬元，而地坪20坪的透天產品，6米巷內總價約800~1000萬元。
而投資額達171億元的苓雅運動園區站聯開案，受惠於高雄鐵路地下化計畫，串聯文化中心、武廟與衛武營周邊，主力25年以上大樓單價約20~25萬元。
黃線Y15站開發案位於捷運黃線末站，將投資150億元興建2棟辦公、餐廳、商場、企業安家宅，並與捷運站共構。該區產品以大樓為主，預售案開價每坪約50萬元，20年大樓買得到2字頭。
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