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財政部定「北市單價120萬是豪宅」　鄉民疑：限貸令跟進嗎？

▲▼信義計畫區大樓「冠德信義」正面松德公園，為擁公園綠地景觀的頂級豪宅。（圖／記者賴志昶攝）

▲財政部調整對豪宅的認定，將北市單價120萬元以上定為豪宅。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

財政部調整對豪宅的認定，將北市單價120萬元以上定為豪宅，鄉民擔心央行高價宅限貸是否可能效法？專家直言，完全沒可能，財政部、央行立場不同，財政部認為高單價出售，舊制者獲利多，要多課稅；而央行是打真正的「高總價」豪宅，且事實上北市單價超過120萬元的小宅也還真不少。

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針對個人出售2015年12月31日房地合一稅上路前，所取得的舊制房屋，財政部昨（19）日宣布3大措施，除調高設算所得額標準1到5個百分點、豪宅獲利率自17％調高到20％，並新納低總價、高單價的小豪宅入列。

豪宅認定部分，除現有「總價」限令以外，多增「每坪單價認定」機制，今年開始台北市每坪120萬元、新北單價75萬元、其他五都則為50萬元以上就算豪宅。初估影響件數至少4000件。

北市豪宅建商經理劉鎮瑋表示，撇除一線豪宅豪宅，以正常2、3房來看，基本上坪數越小，單價越高，台北市許多新案小宅單價都在120萬元以上，根本不符合「豪宅」認知，因此認為央行高價宅限貸令不可能會納入120萬元以上單價機制。

甚至，民間還有訴求認為，隨房價上漲，高價宅限貸3成的總價認定需要調降，目前規範是台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其餘地區4000萬元以上。

不過，以台北市來說，單價動輒120萬元以上，假如扣除2車後，總價抓就是6200萬元，算下來只有約50坪，精華地段單價更高的地方，坪數還得縮小。

房市專家何世昌也表示，財政部、央行對豪宅的定義，「一個管賣、一個管買，是完全不一樣的事情，財政部認為高單價獲利高，要多課稅；而央行是打真正的高總價豪宅。」

何世昌說：「北市高單價小宅多，尤其大安、信義等區，如果央行高價宅納入單價120萬元限制，豈不是造成連小宅都買不起的狀況，打到部分想住在天龍國裡的首購族？」

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關鍵字：財政部豪宅小宅限制120萬元單價央行限貸

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