台中女媧被公認「最喜歡主燈」　網意外：燈會地點房價已超七期

▲台中燈會主題「台中女媧」在市調平台榮登最喜歡冠軍。（圖／台中市政府提供）

記者陳筱惠／台中報導

近年不斷舉行重大活動的台中水湳經貿園區，在此次燈會主題「台中女媧」日前社群平台LINE TODAY進行的「最喜歡哪個燈會的主燈或合作IP？」票選活動，以得票率42.53%奪下冠軍，也讓人好奇住在水湳要花多少錢？

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水湳經貿園區擁有64公頃的中央公園，近年來不斷舉行大型活動，包含跨年、燈會等，也因大型建設題材加持，話題熱度持續飆升，就有網友因賞燈會好奇，這附近綠地多但建築物不多，「住在水湳要準備多少錢？」

其實，據實價登錄揭露，2024年水湳平均房屋成交價格落在單坪69.4萬元，超過了七期重劃區平均單價的67.6萬元，瞬間成為全台中房價最高的區域，而重大的公共建設也支撐水湳成為全台中房價最高區域。

▲有網友好奇，要住在水湳經貿園區要花多少錢。（圖／記者陳筱惠攝）

在各大開發商爭相插旗，帶動房市交易活絡。根據樂居統計，過去一年內成交量達572戶，而2024年區域內前五大高價社區也揭曉。其中，豐邑機構強勢奪下第一與第五名「豐邑Park One」34樓戶別以單價、總價雙雙奪冠。

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「中央公園特區雖發展僅短短數年，但高端買家對該區的偏好度卻不斷提升。值得關注的是，水湳即將迎來重大建設的落成高峰期，2025至2026年間包含『綠美圖』、『台中國際會展中心』、『台中流行影音中心』等新地標將相繼開幕，而『水湳轉運中心』工程進度已達七成，區域公共建設逐步到位。」

除了豐邑機構，其他知名品牌建商如華固、富華創新、潤隆、遠雄等也積極進駐，並屢創高價成交紀錄。其中「華固頂匯」共規劃260戶，首波開放200戶已全數完銷，平均單價站穩8字頭，華固表示，剩餘60戶將待市場時機成熟後再釋出。此外，「遠雄綠美」、「浩瀚豐森態」、「親家中央公園」則鎖定小坪數、低總價市場需求，成功吸引剛性買盤。

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