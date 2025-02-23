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台中重劃區爭搶「地標王」　超高建築成購屋焦點

▲▼機捷特區，漢宇雲衍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區來說近期新案「漢宇雲衍」就主打27層樓、區域最高樓層建築。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期台中各大重劃區不少新案搶當「地標王」，如機捷特區新案「漢宇雲衍」就主打27層樓、區域最高樓層建築，14期重劃區的美和段，將於第1季推出的「坤悅泊岳」也將規劃24層超高樓建築，專家認為，超高大樓不僅需要結構外審，成本也將大增，也因此房價通常也有望創區域新高。

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台中隨著營建品質提升以及建築法規對自然環境的要求，台中以成為宜居城市為目標，對於重劃區新案規劃更是嚴格審查，而中部地區開發商競爭激烈，不論是在建蔽率、產品規劃、基地條件、建材配備無所不用其極的期望利用作品說話。

以機捷特區來說近期新案「漢宇雲衍」就主打27層樓、區域最高樓層建築，並以全區唯一室內溫水四季泳池為公設，將過去只能在豪宅所見的豪華公設帶進機捷特區。

▲▼機捷特區，漢宇雲衍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前「漢宇雲衍」已揭露49筆成交，平均單價達59.7萬元，最高單價更來到66.01萬元。（圖／漢宇提供）

而根據台中市地政局158價登錄資料顯示，目前「漢宇雲衍」已揭露49筆成交，平均單價達59.7萬元，最高單價更來到66.01萬元，同時每戶平均總價近3000萬元。

漢宇建設總經理葉昱徵表示：「這塊1513坪的稀有雙公園角地，讓我們等了7年才整併完成，也因此我們不規劃小坪數產品，反而規劃38~49坪、3~4房產品，搭配迎賓車道、四季溫水泳池、空中酒吧等豪宅級公設，滿足追求質感生活的高端客層需求。」

另外，位於開發熱區的14期重劃區，上櫃建商坤悅開發也將在第一季推出「坤悅泊岳」，該案位於美和段、鄰近興建中的松強國小，新案也以24層超高建築問世，基地1370坪，建蔽率不到18%，等於留下約1137坪的景觀空間，全案規劃29～39坪、2~3房產品。

▲▼坤悅泊岳基地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲上櫃建商坤悅開發美和段新案「坤悅泊岳」，也規劃區段最高樓24層超高建築。（圖／記者陳筱惠攝）

瀧瀷廣告執行長蕭富祐指出：「規劃超高大樓的新案，不僅需要結構外審，在台中市府請建照時時間也將拉長，且營建成本也將因此大增，施工期也將拉長，成本與一般15樓建物相比約提高3成左右，也因成本高昂，多半以『地標』為目標的新建案，房價通常也有望創區域新高。」

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關鍵字：台中地標超高樓重劃區房市

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