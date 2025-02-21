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台中人評「最好吃三杯雞」突歇業　查醫療大咖買下整棟樓裝修中

記者陳筱惠／台中報導

在一中商圈經營36年的「丹華茶亭」，被網友稱讚「最好吃三杯雞」。1個月前該店在臉書貼出惜別文，讓老主顧相當傷感。經查，該建物整棟7層樓已經轉手，買方為具備醫療背景的大咖，以法人「逸賢文旅」名義購入。

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▲▼ 台中,北區,茶店,商圈,轉手,孔廟,一中商圈,旅館,觀光 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市北區一中商圈在地經營36年老店「丹華茶亭」整棟樓易手。（圖／記者陳筱惠攝）

北區一中商圈的「丹華茶亭」在地經營36年，雖然是茶店，但該店簡餐類產品受到在地民眾歡迎，可說是陪伴一代人成長的在地名店，不少粉絲相當惋惜，實際走訪，7樓高建物已經圍起圍籬，整棟都在施工中。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該店面總建坪383坪、土地面積約59坪，屋齡35年，於2024年中交易，目前已移轉至新屋主名下，交易總價7450萬元，拆算建坪單價每坪僅19萬元。

▲▼ 台中,北區,茶店,商圈,轉手,孔廟,一中商圈,旅館,觀光 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「丹華茶亭」擁有「最好吃三杯雞」美稱。（圖／記者陳筱惠翻攝）

據了解，該棟樓過去為單一地主，10幾年都有求售的訊息釋出，過去是分層出售賣，也是搭上景氣多頭，乾脆整棟一起賣，也因此找到新買家。根據交通部觀光局統計，一中商圈2024年遊客人次來到917萬人次，仍是位居全國前十大商圈。

北區資深房仲郭先生說：「該地點算是一中商圈外圍，對面為住宅型國宅，前面就是知名景點孔廟，若整棟拿出來改建商旅是非常好的地點，以商旅經營來說目前缺工缺料、取得土地困難，重新蓋一棟成本將比裝修差1倍以上，惟目前對於合法商旅經營的法規嚴格，成為業者另一個困難點。」

▲▼ 台中,北區,茶店,商圈,轉手,孔廟,一中商圈,旅館,觀光 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地點算是一中商圈外圍，對面為住宅型國宅，前面就是知名景點孔廟。（圖／記者陳筱惠攝）

不過實際查詢該文旅負責人，實際上具備醫療背景，該負責人經營中部高規格預防醫學機構，主打隱私、高品質的健康管理，也跨足醫美界，知情人士表示：「一中商圈除了觀光財，以北區來說長居人口未來將面臨日照、長照的需求，且這樣的需求穩定性更高，若整棟改建成長照機構，獲利有望翻倍到30％以上。」

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關鍵字：台中北區茶店商圈轉手孔廟一中商圈旅館觀光

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