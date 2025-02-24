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6位企業主橫掃4千坪土地　台中客製化豪墅案3月啟動第二期

▲▼ 國際台中會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中頂尖高資產族市場在此波打房之下，反手布局不動產，精湛建設頭嵙山新案「國際台中會」客製化豪墅準備啟動二期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

頂尖高資產族市場反手布局不動產，觀察市場，不論是七期預售案「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」都衝出單價140萬元以上新高。精湛建設頭嵙山新案「國際台中會」，也在短短2個月，宣布賣出萬坪客製化土地。

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精湛建設總經理陳志聲坦言：「房市大環境確實不佳，但客製化產品，量少質精，替每位企業主量身訂做夢想家園、也應證北台中時機到了！」

陳志聲進一步說明：「每座國際城市的市中心近郊山坡，一定有頂級住宅區。而頭嵙山除憑藉地理環境、山居資源外，還擁有國際高爾夫球場、頂級飯店以及餐廳等，因此獲得高端客群青睞。」

▲▼ 國際台中會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「國際台中會」首期規劃1.5萬坪已出售7成，等於賣破萬坪、超過10億元土地。（圖／記者陳筱惠攝）

「國際台中會」首期規劃1.5萬坪、每戶最小土地250坪以上，以「自地自築」方式買賣交易，每坪地價12~15萬元，同時量身客製日式、現代及ART DECO等外觀風格，建物部分採預制工法、縮短工期，含審建照時程，最快15個月即可完工，每坪營造成本約20萬元。

按業者透露，3月「國際台中會」將開賣第二期，同樣萬坪土地採客製化銷售，單一最小坪數350坪，每坪土地單價15~18萬元。

據悉，首期已購客中，超過半數為上市櫃企業主，幾乎皆為台中在地傳產或有地緣關係，總共1.5萬坪、短短2個月賣破1萬坪，其中光6位企業主就橫掃4千多坪，連地主味丹集團也感到詫異。

▲▼聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聯聚理安大廈」頂樓戶也成交超過140萬元的台中新天價。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中頂級豪宅市場風起雲湧，深耕兩岸銷售豪宅、豪墅的專家林先生則認為：「在金字塔1%的族群，購屋價格並非重點，價值反而才是最珍貴的，不論七期、頭嵙山的市場，都出現『不怕貴、只怕不好』的心態，豪客最主要的訴求並非投資獲利，而是保值與稀有性，以聯聚2預售案、國際台中會來說，都是地段稀有性與產品獨特性取勝，未來用途除私宅，也有不少企業主會作為招待所使用。」

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關鍵字：台中豪宅精湛建設頭嵙山市場聯聚七期天價豪客

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