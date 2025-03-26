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雙捷交匯Ｘ地段無敵　水湳門戶繁華盡收「仁山沐華」

▲▼仁山沐華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲仁山建築團隊深耕中台灣，再度重壓水湳門戶，選在捷運「文心中清站」旁推出年度代表作「仁山沐華」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

深耕中台灣超過30年的仁山建築團隊，以精工品質、一案一案穩紮穩打的步伐推案，從西屯到南屯、從七期到水湳，案案精彩，3年前西屯區「潮尚居」締造佳績後，仁山建設再度重壓水湳門戶，選定捷運「文心中清站」，推出年度代表作「仁山沐華」。

「仁山沐華」基地位於華美西街二段、中清西二街的靜巷寧地，左擁500億建設的水湳經貿園區、右抱低密度14期重劃區，更重要的是，該區段生活機能無須仰賴其他地區，出門即享文心中清商圈、水湳市場的便利，往下一路串聯至北平、天津商圈。

▲▼仁山沐華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「仁山沐華」基地鄰近新興的水湳經貿園區，也與中部科學園區拉近距離。（圖／業者提供）

不過，買房除了看地段，也得看未來增值性，捷運「文心中清」站周邊預售屋有3項優勢，第一是該站為「雙捷運線樞紐」，文心中清為綠線與未來機場捷運橘線的交會站，捷運帶進的人流、商機不僅有助商圈發展，對房價也是一大利多，且距七期「市政府站」僅3站，未來有捷運藍線可供轉乘，又能一線直通高鐵台中站，搭上軌道經濟議題，發展可期。

第二項則是基地鄰近新興的水湳經貿園區與全台中最大的中央公園，不僅是目前話題度最高的重劃區，2024年中國醫藥大學附設醫院啟用「國際醫療教研服務中心」，打造中台灣首座質子治療中心，結合AI智慧醫療開發領航醫療產業，也定調周邊成為最具前瞻性的醫療商圈，值得一提的是，隨著科湳愛琴橋開通，該區更是一劍直達中部科學園區。

▲▼仁山沐華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「仁山沐華」基地步行400公尺就達捷運站、500公尺就達大鵬國小，鄰近立人國中小及曉明女中、文華高中等優質學校。（圖／業者提供）

第三項優勢則是周邊明星學校環繞，基地步行400公尺就達捷運站、500公尺就達大鵬國小，立人國小、立人國中、曉明女中、文華高中等優質學校環繞，不論通勤、就學、生活，未來性一次到位。

「仁山沐華」整體規劃「取境也取靜」，資深代銷私下透露：「這個地點該有的都有了，甚至不必開車，食衣住行育樂與醫療都能輕鬆滿足所需，唯一欠缺的就是一座指標『好宅』。」

據悉「仁山沐華」由中台灣綠建築泰斗許榮江建築師規劃，設計地上13、14樓景觀地標，除外觀採用石材與擴張網、格柵與磁磚等異材質，搭配出先進又現代的綠建築，更請來擅長運用光、綠、水、石成就空間美學的豪宅御用景觀大師─上境設計許富居聯手規劃，打造一座多層次地標建築。

▲▼仁山沐華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「仁山沐華」基地位於北區、西屯區、水湳的核心交界，更享有未來捷運綠線橘線交會的優勢。（圖／業者提供）

注重工法與細節的仁山建設，此次也聘請超高層結構權威的大彥工程助陣，力求安全完美。全案共計95戶住家，設計29~46坪、2~3房的最適居產品，即使是2房也遵循「仁山原則」，每間房間都可放進雙人床、衣櫃與書桌，對於居住空間與動線的舒適性毫不妥協。

▲▼仁山沐華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「仁山沐華」廣邀中台灣名師操刀，致力在最繁華的地段打造一座多層次地標建築，圖為3D外觀示意圖。（圖／業者提供）

「仁山沐華」現場銷售經理表示：「其實在繁華區段蓋房的難度比重劃區高很多，無論公設規劃、取向座位等，都有很多受限於基地條件的專業考量，仁山建築團隊仍舊一一克服，尤其基地繁中取靜、地段菁華，目前周邊區域客反應相當熱烈，仁山建設也體貼客戶，推出訂簽6%優惠，降低進入菁華區門檻，目前全案全面動工中，地標身段指日可待。」

關鍵字：台中仁山建設水湳住宅房地產水湳門戶北區西屯區捷運綠線靜巷文心中清新案預售案仁山沐華

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