雙捷交匯Ｘ地段無敵　水湳門戶繁華盡收「仁山沐華」





▲仁山建築團隊深耕中台灣，再度重壓水湳門戶，選在捷運「文心中清站」旁推出年度代表作「仁山沐華」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

深耕中台灣超過30年的仁山建築團隊，以精工品質、一案一案穩紮穩打的步伐推案，從西屯到南屯、從七期到水湳，案案精彩，3年前西屯區「潮尚居」締造佳績後，仁山建設再度重壓水湳門戶，選定捷運「文心中清站」，推出年度代表作「仁山沐華」。

「仁山沐華」基地位於華美西街二段、中清西二街的靜巷寧地，左擁500億建設的水湳經貿園區、右抱低密度14期重劃區，更重要的是，該區段生活機能無須仰賴其他地區，出門即享文心中清商圈、水湳市場的便利，往下一路串聯至北平、天津商圈。

▲「仁山沐華」基地鄰近新興的水湳經貿園區，也與中部科學園區拉近距離。（圖／業者提供）

不過，買房除了看地段，也得看未來增值性，捷運「文心中清」站周邊預售屋有3項優勢，第一是該站為「雙捷運線樞紐」，文心中清為綠線與未來機場捷運橘線的交會站，捷運帶進的人流、商機不僅有助商圈發展，對房價也是一大利多，且距七期「市政府站」僅3站，未來有捷運藍線可供轉乘，又能一線直通高鐵台中站，搭上軌道經濟議題，發展可期。

第二項則是基地鄰近新興的水湳經貿園區與全台中最大的中央公園，不僅是目前話題度最高的重劃區，2024年中國醫藥大學附設醫院啟用「國際醫療教研服務中心」，打造中台灣首座質子治療中心，結合AI智慧醫療開發領航醫療產業，也定調周邊成為最具前瞻性的醫療商圈，值得一提的是，隨著科湳愛琴橋開通，該區更是一劍直達中部科學園區。

▲「仁山沐華」基地步行400公尺就達捷運站、500公尺就達大鵬國小，鄰近立人國中小及曉明女中、文華高中等優質學校。（圖／業者提供）

第三項優勢則是周邊明星學校環繞，基地步行400公尺就達捷運站、500公尺就達大鵬國小，立人國小、立人國中、曉明女中、文華高中等優質學校環繞，不論通勤、就學、生活，未來性一次到位。

「仁山沐華」整體規劃「取境也取靜」，資深代銷私下透露：「這個地點該有的都有了，甚至不必開車，食衣住行育樂與醫療都能輕鬆滿足所需，唯一欠缺的就是一座指標『好宅』。」

據悉「仁山沐華」由中台灣綠建築泰斗許榮江建築師規劃，設計地上13、14樓景觀地標，除外觀採用石材與擴張網、格柵與磁磚等異材質，搭配出先進又現代的綠建築，更請來擅長運用光、綠、水、石成就空間美學的豪宅御用景觀大師─上境設計許富居聯手規劃，打造一座多層次地標建築。





▲「仁山沐華」基地位於北區、西屯區、水湳的核心交界，更享有未來捷運綠線橘線交會的優勢。（圖／業者提供）

注重工法與細節的仁山建設，此次也聘請超高層結構權威的大彥工程助陣，力求安全完美。全案共計95戶住家，設計29~46坪、2~3房的最適居產品，即使是2房也遵循「仁山原則」，每間房間都可放進雙人床、衣櫃與書桌，對於居住空間與動線的舒適性毫不妥協。

▲「仁山沐華」廣邀中台灣名師操刀，致力在最繁華的地段打造一座多層次地標建築，圖為3D外觀示意圖。（圖／業者提供）

「仁山沐華」現場銷售經理表示：「其實在繁華區段蓋房的難度比重劃區高很多，無論公設規劃、取向座位等，都有很多受限於基地條件的專業考量，仁山建築團隊仍舊一一克服，尤其基地繁中取靜、地段菁華，目前周邊區域客反應相當熱烈，仁山建設也體貼客戶，推出訂簽6%優惠，降低進入菁華區門檻，目前全案全面動工中，地標身段指日可待。」